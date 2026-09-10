Tưởng là kịch bản phim song đây là câu chuyện thực tế, đang gây rúng động cộng đồng mạng xứ Trung. Kết cục là gia đình tan nát, nợ nần vây quanh, còn nam streamer thì "vắt chanh bỏ vỏ", phũ phàng phủ nhận mối quan hệ với fan nữ!

Mê "Idol" quên lối về, vợ ngoan hiền hóa "dân chơi donate" hàng tỷ đồng

Những tưởng chuyện người hâm mộ vung tiền quá tay cho các streamer chỉ là giai thoại trên mạng xã hội, thế nhưng sự việc vừa xảy ra tại tỉnh An Huy (Trung Quốc) lại là một kịch bản nghiệt ngã đến không ngờ.

Nhân vật chính trong câu chuyện là cô Ji, một bà nội trợ toàn thời gian, người vốn được chồng tin tưởng tuyệt đối đến mức giao toàn bộ việc quản lý tài chính gia đình.

Theo chia sẻ của anh Wang (chồng cũ của Ji), hai người kết hôn từ năm 2016 và đã có với nhau hai con nhỏ (4 tuổi và 8 tuổi). Nhờ công việc kinh doanh thuận lợi cùng các khoản tích lũy, gia đình từng có cuộc sống dư dả với 4 bất động sản và hàng triệu nhân dân tệ tiền mặt. Trong đó bao gồm cả 700.000 NDT (khoảng 2,7 tỷ đồng) tiền trợ cấp khi cha của anh Wang qua đời vào năm 2022.

Mọi sóng gió bắt đầu từ cuối năm 2024, khi cô Ji vô tình lướt xem livestream và lỡ "va" phải ánh mắt của Peng (nghệ danh "Mouyang"), một nam streamer 24 tuổi sở hữu ngoại hình bảnh bao. Từ những lượt thả tim, tặng quà ảo dạo đầu trên nền tảng, Peng đã nhanh chóng chủ động tiếp cận, xin WeChat và thiết lập mối quan hệ thân mật với "fan cứng" của mình.

Mặc dù biết rõ cô Ji đã lập gia đình và có hai con nhỏ, Peng vẫn dùng những lời lẽ ngọt ngào, hứa hẹn một "tình yêu nghiêm túc" để mê hoặc người đẹp. Thậm chí, theo các bản ghi chép tin nhắn do cô Ji cung cấp, cả hai thường xuyên gửi cho nhau những nội dung khiêu dâm, nhạy cảm và lên kế hoạch hẹn hò kín đáo. Đỉnh điểm là vào tháng 6/2025, cô Ji đã bí mật bay từ An Huy đến Thành Đô để "hẹn hò" cùng nam streamer kém tuổi tại một khách sạn thể thao điện tử.

Màn "rút ruột" tài sản gia đình kinh hoàng: Bán nhà, bán xe, vay mượn 14 tỷ đồng chỉ để... "nuôi trai"

Để duy trì vị thế "đại gia" trong mắt Idol và giữ chặt trái tim nam streamer trẻ tuổi, cô Ji đã dấn thân vào một con đường không có hồi kết. Từ tiền tiết kiệm trong ngân hàng cho đến tiền trợ cấp của người cha quá cố của chồng, tất cả đều được cô đem đi quy đổi thành quà tặng ảo trên sóng trực tiếp.

Chưa dừng lại ở đó, khi nguồn tiền mặt cạn kiệt, cô Ji liều lĩnh bán sạch bất động sản đứng tên chung của hai vợ chồng với giá 1,62 triệu NDT (hơn 6,2 tỷ đồng) và bán luôn chiếc xe xe hơi gia đình lấy 200.000 NDT (khoảng 774 triệu đồng). Đỉnh điểm của sự điên rồ là việc người phụ nữ này lấy danh nghĩa "hỗ trợ kinh doanh" để vay mượn thêm hơn 2 triệu NDT (gần 8 tỷ đồng) từ dòng họ và bạn bè phía nhà chồng.

Tổng cộng, số tiền mà cô Ji đã "dốc ví" cho nam streamer Peng chỉ trong vòng nửa năm lên tới 3.919.224,3 NDT (khoảng 15 tỷ đồng) tiền boa trực tiếp và hơn 91.435 NDT (hơn 320 triệu đồng) tiền quà tặng cá nhân.

Tuy nhiên, "cuộc vui ngắn chẳng tày gang". Ngay khi cô Ji thông báo mình đã cạn sạch tiền và lâm vào cảnh nợ nần, thái độ của nam streamer Peng quay ngoắt 180 độ. Anh ta nhanh chóng chủ động chia sẻ lời chia tay, cắt đứt liên lạc, bỏ mặc "đại gia" ngày nào rơi vào bi kịch ngập đầu.

Gia đình tan nát, chủ nợ vây quanh và thảm cảnh nuôi con

Sau khi vụ việc hoàn toàn bị phanh phui, gia đình êm ấm ngày nào chính thức sụp đổ. Anh Wang vô cùng sốc và phẫn nộ, công việc kinh doanh sụp đổ hoàn toàn do khủng hoảng tài chính. Hai vợ chồng nhanh chóng làm thủ tục ly hôn.

Về phần cô Ji, sau khi bị Idol bỏ rơi và gia đình ruồng bỏ, cô rơi vào trạng thái trầm cảm nặng, nhiều lần tìm đến cái chết nhưng may mắn được gia đình phát hiện và cứu chữa kịp thời. Cha đẻ của cô Ji trong cuộc phỏng vấn với báo chí đã không kìm được nước mắt, cay đắng chia sẻ rằng hành động mù quáng của con gái đã đẩy cả dòng họ vào cảnh "tan nát gia đình".

Dù đã ly hôn, nhưng vì hai đứa con còn quá nhỏ và tình trạng tâm lý của vợ cũ quá yếu ớt, anh Wang vẫn phải ở lại căn nhà thuê để gánh vác trách nhiệm. Hiện tại, cả gia đình 6 người (gồm anh Wang, cô Ji, hai con nhỏ và cha mẹ đẻ của Ji) phải sống chui rúc trong căn hộ xây dở của người em gái, hoàn toàn phụ thuộc vào khoản tiền lương hưu ít ỏi 3.000 NDT/tháng (hơn 11 triệu đồng) của bà ngoại.

"Có những ngày trong nhà không có nổi 100 NDT tiền mặt (khoảng 350.000 đồng). Tôi dự định sau tháng 10 này sẽ xin đi làm công nhân mỏ than để kiếm tiền trang trải qua ngày", anh Wang xót xa chia sẻ về viễn cảnh u tối của gia đình.

Nam streamer "lật kèo" phũ phàng, công ty quản lý tuyên bố quay lưng

Không chịu khoanh tay đứng nhìn tài sản cả đời biến mất, anh Wang đã nộp đơn kiện nam streamer Peng, công ty quản lý của anh ta và nền tảng phát sóng trực tiếp Douyin ra Tòa án Nhân dân quận Từ Châu (thành phố Nghi Tân) để đòi lại toàn bộ số tiền. Vụ án đã được đưa ra xét xử vào ngày 4/8 vừa qua nhưng hiện vẫn chưa có phán quyết cuối cùng.

Đứng trước làn sóng chỉ trích gay gắt từ dư luận, phía đại diện công ty quản lý của Peng lên tiếng khẳng định hoàn toàn không hay biết về các giao dịch và tương tác riêng tư giữa nam streamer và fan hâm mộ. Công ty nhấn mạnh họ luôn có "lằn ranh đỏ" nghiêm ngặt cấm streamer gặp gỡ, nhận tiền mừng tuổi hay hứa hẹn nhảm nhí với khán giả, đồng thời hứa sẽ tích cực phối hợp với cơ quan tư pháp để xử lý nghiêm vụ việc.

Đáng nói nhất là phản ứng của chính nam chính, streamer Peng (24 tuổi). Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào ngày 8/9, Peng đã thẳng thừng phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Nam streamer khẳng định giữa mình và cô Ji chỉ là mối quan hệ giữa idol và người xem thông thường, hoàn toàn không có chuyện "quan hệ bất chính" hay nhận những khoản tiền boa khổng lồ lên tới hàng triệu tệ như đơn tố cáo.

Màn "lật kèo" phũ phàng của nam streamer như một gáo nước lạnh dội thẳng vào hy vọng đòi lại tiền của gia đình nạn nhân. Vụ việc hiện vẫn đang thu hút sự theo dõi sát sao từ cộng đồng mạng Trung Quốc và là bài học cảnh tỉnh sâu sắc cho những ai đang mê muội đốt tiền vào thế giới ảo trên sóng livestream.

Theo 163.com