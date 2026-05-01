Trong tháng 5, ngân hàng sẽ "khóa" toàn bộ giao dịch chuyển khoản, nạp rút tiền online đối với những khách hàng này

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa phát đi thông báo về việc tạm dừng tính năng giao dịch trực tuyến đối với những khách hàng chưa hoàn tất xác thực theo quy định.

Cụ thể, theo quy định tại Thông tư 18/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, khách hàng cá nhân phải hoàn thành đối chiếu giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học để thực hiện các giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử.

Trên cơ sở đó, LPBank cho biết, kể từ ngày 11/5/2026, ngân hàng sẽ khóa toàn bộ tính năng giao dịch trực tuyến đối với các thẻ của khách hàng chưa hoàn tất xác thực sinh trắc học. Quy định này áp dụng với các dòng thẻ gồm thẻ ghi nợ nội địa, quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế.

LPBank khuyến nghị khách hàng sớm cập nhật, đối chiếu thông tin cá nhân và sinh trắc học để tránh bị gián đoạn giao dịch online trong thời gian tới.

Không chỉ riêng LPBank, trước đó nhiều ngân hàng thương mại đã triển khai các biện pháp tương tự nhằm tuân thủ quy định mới của cơ quan quản lý.

Theo Thông tư 45/2024/TT-NHNN (sửa đổi, bổ sung Thông tư 18), từ ngày 5/1/2026, thẻ ngân hàng chỉ được phép sử dụng cho giao dịch trực tuyến khi đã hoàn thành việc đối chiếu khớp đúng giấy tờ tùy thân và dữ liệu sinh trắc học của chủ thẻ. Với khách hàng tổ chức, yêu cầu này áp dụng cả với người đại diện hợp pháp và các chủ thẻ phụ được ủy quyền.

Trong trường hợp chưa hoàn tất xác thực trước thời điểm quy định có hiệu lực, các giao dịch thanh toán online sẽ bị dừng theo đúng quy định.

Tuy nhiên, các giao dịch bằng thẻ vật lý như rút tiền tại ATM, thanh toán tại máy POS hoặc trích nợ tự động vẫn được thực hiện bình thường.