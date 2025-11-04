Theo trang tin Nga “Người đưa tin” (Reporter) dẫn nguồn từ truyền thông phương Tây, trong tháng 10 vừa qua, Nga đã phóng nhiều tên lửa vào Ukraine hơn bất kỳ tháng nào khác kể từ đầu năm 2023.

Ấn phẩm này lưu ý rằng, hơn 270 tên lửa đã được sử dụng trong các cuộc không kích vào tháng trước, tăng 46% so với tháng 9.

Đây là con số cao nhất trong một tháng kể từ khi giới chức Kiev bắt đầu công bố dữ liệu tấn công hàng ngày vào đầu năm 2023.

Ấn phẩm này cho biết thêm rằng, cũng vào tháng 10, Nga cũng đã tấn công Ukraine bằng 5.298 máy bay không người lái (UAV) tầm xa để đánh vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, các cơ sở quân sự và các tuyến đường tiếp vận của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Mặc dù con số này thấp hơn 6% so với tháng 9, nhưng vẫn gần với con số kỷ lục trong toàn bộ thời gian diễn ra các hoạt động quân sự.

Tờ báo Nga cũng nhắc lại rằng, cách đây một thời gian, các nguồn tin từ Ukraine và phương Tây thường xuyên đưa tin rằng Nga sắp cạn kiệt kho tên lửa và sẽ không còn khả năng mở những cuộc không kích lớn bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Ukraine nữa.

Tuy nhiên, gần đây, những khẳng định này của các chuyên gia và cơ quan truyền thông Ukraine và phương Tây đã hoàn toàn trái ngược.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng Nga đã tăng đáng kể sản lượng tên lửa và máy bay không người lái và sẽ sớm có thể tung đòn tấn công lên tới 1.000 máy bay không người lái mỗi ngày.

Trong bối cảnh này, giới truyền thông phương Tây dẫn lời các chuyên gia quân sự thừa nhận rằng, hệ thống phòng không hiện có của Ukraine không còn đủ khả năng chống trả hiệu quả các cuộc tấn công thường xuyên của Lực lượng Vũ trang Nga.

Những đòn tấn công đó đã gây ra tác động đáng kể trên mặt trận, bởi chúng đã cắt đứt hoàn toàn các tuyến đường vận chuyển binh sĩ và trang bị đến tiền tuyến, khiến lực lượng Ukraine đang cố thủ ở các thành phố như Lupiansk, Pokrovsk, Mynohrad, Siversk… bị cô lập hoàn toàn trong vòng vây của quân Nga.