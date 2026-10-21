Phát minh của bà không đơn thuần là một công cụ tiện ích gia đình, mà còn là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình giải phóng sức lao động của người phụ nữ.

Nửa cuối thế kỷ 19 tại bang Illinois (Mỹ), Josephine Garis Cochrane vốn là một phu nhân thuộc tầng lớp thượng lưu, thường xuyên tổ chức những buổi chiêu đãi xa hoa tại tư gia. Sau mỗi đêm tiệc, nỗi ám ảnh lớn nhất của bà không nằm ở việc dọn dẹp, mà là nhìn thấy bộ đồ sứ gia truyền có niên đại từ thế kỷ 17 liên tục bị sứt mẻ, trầy xước dưới bàn tay của những người giúp việc bất cẩn.

Không đành lòng nhìn tài sản quý giá hư hao, Josephine tự mình xắn tay áo bước vào bếp để rửa chén đĩa. Nhưng chỉ sau vài buổi đối mặt với đống dầu mỡ và nước bẩn, sự bực bội nhanh chóng chuyển hóa thành một câu hỏi thực tế: Tại sao nhân loại đã phát minh ra tàu hỏa, điện tín và máy hơi nước, mà công việc rửa bát tẻ nhạt, ngốn hàng giờ đồng hồ mỗi ngày của phụ nữ vẫn hoàn toàn dậm chân tại chỗ?

Khi nhận thấy các kỹ sư nam giới thời bấy giờ chẳng mảy may bận tâm đến việc bếp núc, Josephine đã buông một câu nói sau này đi vào lịch sử: "Nếu không ai chịu chế tạo một chiếc máy rửa bát, tôi sẽ tự làm lấy!"

Bản vẽ trong căn lán nhỏ và nguyên lý vượt thời gian

Không qua trường lớp đào tạo kỹ thuật chính quy, nhưng Josephine sở hữu dòng máu sáng tạo thừa hưởng từ ông nội John Fitch – người từng chế tạo tàu hơi nước thử nghiệm đầu tiên tại Mỹ. Bà dọn vào một căn lán nhỏ phía sau nhà, bắt đầu nghiên cứu cấu trúc của từng chiếc bát, đĩa, tách trà và ly uống nước.

Josephine nhận ra sai lầm cốt tử của những nỗ lực chế tạo máy rửa chén trước đó: họ cố gắng mô phỏng động tác kỳ cọ của bàn tay người bằng cách dùng chổi quét hoặc miếng cọ xoay tròn, điều này chỉ khiến bát đĩa vỡ vụn nhanh hơn. Bà tiếp cận vấn đề theo hướng hoàn toàn khác. Thay vì cọ xát cơ học, bát đĩa phải được cố định tuyệt đối, còn nước và xà phòng sẽ làm nhiệm vụ làm sạch.

Josephine Cochrane

Bà tự tay đo đạc chuẩn xác kích thước từng loại đồ gia dụng, uốn các lồng kim loại chuyên dụng để giữ chặt chúng, sau đó đặt vào một trục quay cơ học bên trong thùng đồng kín. Khi trục quay hoạt động, nước xà phòng nóng được bơm áp lực phun xối xả lên bề mặt, tiếp nối bằng một đợt nước sôi tráng sạch và sấy khô tự nhiên nhờ nhiệt độ cao. Nguyên lý dùng tia nước áp lực nóng này thông minh đến mức nó vẫn là linh hồn vận hành của mọi chiếc máy rửa bát hiện đại ngày nay. Ngày 28 tháng 12 năm 1886, Josephine Cochrane chính thức được cấp bằng sáng chế cho phát minh của mình.

Biến cố khánh kiệt và bản lĩnh đơn độc giữa chốn thương trường

Cuộc đời của Josephine không chỉ dừng lại ở căn lán kỹ thuật. Năm 1883, khi công trình còn đang dang dở, chồng bà đột ngột qua đời. Người đàn ông từng là chỗ dựa kinh tế không để lại một gia tài kếch xù như người ta tưởng, mà chỉ để lại một khoản nợ khổng lồ cùng số tiền vỏn vẹn 1.500 USD trong tài khoản. Đứng trước bờ vực khánh kiệt, người phụ nữ quý tộc 44 tuổi hiểu rằng cỗ máy này không còn là một ý tưởng thú vị lúc rảnh rỗi, mà là chiếc phao cứu sinh duy nhất cho cuộc đời bà.

Thách thức lúc này chuyển sang mặt trận thị trường. Cuối thế kỷ 19, phần lớn các gia đình trung lưu chưa có hệ thống nước nóng tự động, và mức giá vài trăm USD cho một cỗ máy là quá xa xỉ so với chi phí thuê nhân công giá rẻ. Josephine nhanh chóng đổi hướng chiến lược: Nếu các hộ gia đình chưa sẵn sàng, khách sạn và nhà hàng lớn sẽ là khách hàng mục tiêu.

Phát minh máy rửa bát của bà đã đi vào lịch sử

Đó là thời điểm mà một phụ nữ bước vào sảnh khách sạn mà không có người hộ tống nam giới đã bị xem là điều cấm kỵ, chưa nói đến việc đàm phán kinh doanh. Bất chấp những ánh nhìn hoài nghi và thái độ trịch thượng của giới quản lý nam, Josephine xách tập hồ sơ kỹ thuật gõ cửa từng bếp ăn khổng lồ ở Chicago. Sự kiên trì và những phép tính chuẩn xác về chi phí vận hành, tỷ lệ khấu hao đồ vỡ của bà đã thuyết phục được khách sạn Palmer House danh tiếng đặt mua những cỗ máy đầu tiên.

Bước ngoặt lịch sử diễn ra tại Hội chợ Thế giới Chicago năm 1893 (World's Columbian Exposition). Cỗ máy mang thương hiệu Cochrane không chỉ rửa sạch hàng chục nghìn bát đĩa mỗi ngày phục vụ khách tham quan mà còn xuất sắc giành giải thưởng cao nhất về độ bền cơ học và tính sáng tạo, vượt qua hàng loạt phát minh của các kỹ sư nam giới danh tiếng.

Nền móng cho một đế chế gia dụng hiện đại

Sau thành công tại hội chợ, Josephine thành lập công ty Garis-Cochran Dish-Washing Company, tiếp tục hoàn thiện dây chuyền sản xuất và mở rộng thị trường cho đến những ngày cuối đời vào năm 1913. Về sau, công ty của bà được sáp nhập và trở thành nền tảng trực tiếp để tập đoàn Hobart khai sinh ra dòng sản phẩm gia dụng KitchenAid lừng danh thế giới.

Năm 2006, Josephine Cochrane được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Nhà phát minh Quốc gia Mỹ (National Inventors Hall of Fame). Phát minh của bà không đơn thuần là một công cụ tiện ích gia đình, mà còn là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình giải phóng sức lao động của người phụ nữ, chứng minh rằng sự thấu hiểu sâu sắc từ thực tế đời sống kết hợp với tư duy lý tính sắc bén hoàn toàn có thể thay đổi cách vận hành của cả thế giới.