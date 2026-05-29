HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

"Trong đầu tôi đã xác định về hẳn Việt Nam, không trở lại Mỹ nữa"

Tùng Ninh
|

"Có một thời gian dài tôi trầm cảm vì ở Mỹ, muốn về Việt Nam ở hẳn luôn" – Thúy Nga nói.

Vừa qua, tại cuộc trò chuyện với ca sĩ Quang Lê, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ về một khó khăn trong cuộc đời mình.

- Ảnh 1.

Thúy Nga và con gái

Cô nói: "Thời Covid, tôi từ Việt Nam bay qua Mỹ để đi show, làm một số việc. Trong đầu tôi đã xác định về hẳn Việt Nam làm việc, sinh sống luôn, không trở lại Mỹ nữa. Con tôi lúc đó đang ở Việt Nam và tôi xác định sẵn sẽ cho con học hành ở Việt Nam luôn, bản thân tôi cũng sẽ ở Việt Nam luôn.

Nhưng đùng một cái dịch Covid bùng nổ, nước Mỹ đóng cửa, không cho ai bay qua bay lại nên tôi không bay về Việt Nam được. Con gái tôi ở Việt Nam cũng không bay sang Mỹ với tôi được.

Hai mẹ con tôi lần đầu tiên xa nhau như thế. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cách xa con đến gần một năm trời.

Trời ơi, tôi cứ sợ hai mẹ con sẽ phải mất nhiều năm mới được gặp nhau, không biết đến khi nào mới được gặp vì lúc đó ở Việt Nam cũng Covid, bên Mỹ cũng vậy.

- Ảnh 2.

Tới được ngày hai mẹ con gặp được nhau, tôi trân quý khoảnh khắc đó và thấy quý giây phút hiện tại khi còn thấy nhau vô cùng. Lúc đó, con gái tôi yêu cầu cái gì tôi cũng đồng ý hết.

Nó bảo tôi "mẹ ơi cho con ở lại Mỹ đi học đi". Tới lúc đó tôi mới xác định hẳn sẽ sống lâu dài ở Mỹ để con tôi đi học tại đây. Có một thời gian dài tôi trầm cảm vì ở Mỹ, muốn về Việt Nam ở hẳn luôn. Nhưng sau đó con gái tôi sang ở cùng tôi nên tôi lại có động lực đi làm, sinh hoạt bên này.

Tôi nói vậy để mọi người thấy cuộc sống này vô thường lắm. Được bình an đã là may mắn rồi, phải biết bỏ qua cho nhau. Nếu có chuyện gì đáng tiếc xảy ra thì chúng ta phải thấu hiểu, cảm thông cho nhau để bỏ qua được những chuyện nhỏ nhặt.

Trong cuộc đời này có biết bao việc xảy ra điều bất ngờ, không ai biết trước ngày mai sẽ thế nào, còn sống hay không, nên chỉ cần được bình an là tốt rồi".

'Khi tôi mới bước chân sang hải ngoại, người đó làm chuyện sốc nặng với tôi"
Tags

Mỹ

sao Việt

Quang Lê

Thúy Nga

con thúy nga

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại