Quang Lê lên tiếng khi bị nói ăn chặn tiền: "Tôi đâu thiếu tiền mà ăn chặn vài đồng bạc lẻ"

Những năm gần đây, ngoài công việc nghệ thuật, Quang Lê còn làm thêm mảng kinh doanh du lịch. Tuy nhiên mới đây, Quang Lê chia sẻ cảm xúc buồn bã khi bị nói ăn chặn tiền của khách hàng.

Nam ca sĩ đã đăng đàn chia sẻ tâm trạng khi đọc những thông tin như vậy. Quang Lê nói: "Tôi rất buồn khi bị nói ăn chặn tiền của khách. Tôi đâu thiếu gì tiền mà ăn chặn vài đồng bạc lẻ, có vài trăm đô". Nam ca sĩ cũng lên tiếng giải thích rõ và cho rằng, có lẽ mọi việc chỉ là sự hiểu lầm.

Quang Lê

Vậy Quang Lê giàu có thế nào?

Quang Lê được biết đến là một trong những giọng ca Bolero nổi tiếng, đắt show và có mức cát xê thuộc hàng cao trên thị trường âm nhạc hiện nay. Nam ca sĩ thường xuyên lưu diễn dày đặc trong và ngoài nước. Nhiều năm qua, tên tuổi của Quang Lê được xem như “bảo chứng phòng vé”, xuất hiện ở nhiều sân khấu lớn từ trong nước đến hải ngoại. Theo một số thông tin từng được chia sẻ, mức cát xê của anh có thể lên tới hơn 5.000 USD cho mỗi show diễn.

Bên cạnh hoạt động ca hát, Quang Lê còn có thêm nguồn thu nhập từ nền tảng YouTube. Nam ca sĩ sở hữu nhiều kênh với lượng người theo dõi và lượt xem ổn định, mang về doanh thu đều đặn hàng tháng.

Từng chia sẻ công khai, Quang Lê cho biết trung bình mỗi tháng anh nhận khoảng 15.000 USD từ YouTube. Vào những giai đoạn cao điểm như lễ, Tết, doanh thu quảng cáo tăng mạnh, giúp mức thu nhập có thời điểm đạt khoảng 24.000 USD, thậm chí có tháng lên tới 27.000 USD.

“Tiền YouTube quy ra tiền Việt khoảng 700 triệu đồng/tháng nhưng đó là số tiền nền tảng trả, tôi còn phải chia 50% cho phía tác quyền. Sau khi chia thì còn khoảng 350 triệu đồng. Những tháng thấp điểm thì dao động khoảng 200 triệu đồng”, Quang Lê từng chia sẻ cùng Thúy Nga trong một clip đăng tải trên mạng xã hội.

Dù vậy, nguồn thu chính của Quang Lê ở thời điểm hiện tại được cho là đến từ lĩnh vực kinh doanh. Nam ca sĩ đang điều hành công ty lữ hành du lịch với lượng khách khá đông, mỗi tour thường thu hút hàng chục người tham gia.

Không chỉ có nguồn thu đáng kể, Quang Lê còn sở hữu nhiều bất động sản ở cả Mỹ và Việt Nam. Trong một lần livestream, anh từng tiết lộ đang có ba căn nhà tại Mỹ, mỗi căn trị giá hơn một triệu USD.

Gần đây, Thúy Nga từng ghé thăm một căn nhà mới của Quang Lê tại Mỹ có diện tích rộng gần 1.000m². Theo chia sẻ, riêng chi phí sửa chữa đã tiêu tốn hơn 100.000 USD. Nam ca sĩ cũng từng gây chú ý khi vô tình để lộ hình ảnh tài khoản ngân hàng với số dư lên tới khoảng 31 tỷ đồng.