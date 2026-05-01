"Ai thấy chúng tôi cũng kêu Lê Công Tuấn Anh hiền hậu quá, Lê Tuấn Anh đểu quá"

Mới đây, tại kênh Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, nghệ sĩ Quyền Linh đã chia sẻ về các vai diễn trong sự nghiệp của mình.



Anh nói: "Là một diễn viên, tôi đã trải qua hai mấy năm nghề diễn, với nhiều vai diễn khác nhau, vai nào cũng có, từ buồn đến vui, cả vai cướp, bộ đội, chiến sĩ đặc công…

Tôi thích mọi loại vai, vì mỗi vai diễn là một đứa con tinh thần, giống như tôi đẻ ra nó và yêu thương nó. Có thể nó chưa tròn trịa, chưa hoàn thiện, tôi chưa đóng tốt lắm nhưng tôi vẫn yêu quý nó.

Nhưng tôi ghét nhất vai phản diện. Thời xưa, đạo diễn có mời tôi đóng vai phản diện là vai cướp. Tôi đóng xong thấy ghét quá vì nó ác quá. Tôi đóng thì chưa xuất sắc lắm, nhưng tôi xem thấy ác quá nên không muốn đóng.

Sau đó, nhiều người mời tôi đóng phim phản diện, nhưng tôi từ chối vì không muốn đóng nữa.

Hồi xưa, tôi hay đi với Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh. Ai nhìn thấy chúng tôi cũng kêu Lê Công Tuấn Anh hiền hậu quá, còn Lê Tuấn Anh đểu quá, ác quá vì Lê Tuấn Anh hay đóng vai đểu.

Khán giả ngày đó là vậy, người ta không thích diễn viên qua vai diễn. Thậm chí, mới đây có phim Bóng ma hạnh phúc, Lương Thế Thành vào vai phản diện xong bị người ta ghét tới mức làm loạt clip trending theo phim đó luôn.

Thực ra, đó là sự thành công của một diễn viên khi đóng vai phản diện, nhưng không phải bước ra ngoài là khán giả sẽ hiểu được, người ta cứ nhìn thấy là ghét vì ghét nhân vật mình đóng".

Quyền Linh, Lê Tuấn Anh và Lê Công Tuấn Anh từng là những tài tử đình đám, tạo nên thời kỳ hoàng kim của điện ảnh mì ăn liền thập niên 1990. Không chỉ là đối thủ cạnh tranh lành mạnh trên màn ảnh, ngoài đời họ còn là những người bạn thân thiết, gắn bó với nhau từ thuở hàn vi gian khó.

Sự ra đi đột ngột của Lê Công Tuấn Anh năm 1996 là một cú sốc lớn, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho hai người bạn ở lại. Dù thời gian trôi qua và mỗi người có một ngã rẽ riêng - Quyền Linh trở thành "MC quốc dân", Lê Tuấn Anh lui về kinh doanh, họ vẫn vẹn nguyên nghĩa tình. Suốt gần 30 năm qua, Quyền Linh và Lê Tuấn Anh vẫn lặng thầm duy trì truyền thống tụ họp, cùng nhau ra viếng mộ Lê Công Tuấn Anh vào mỗi ngày giỗ.