HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ ca sĩ Bolero đắt show bậc nhất hải ngoại: "Tôi không làm gì trái với lương tâm"

Tùng Ninh
|

"Tôi luôn sống đúng đắn, lành mạnh và tôi không làm gì trái với lương tâm mình" – Mai Thiên Vân nói.

Vừa qua, tại kênh Meow Entertaiment, ca sĩ Bolero đắt show bậc nhất hải ngoại hiện nay là Mai Thiên Vân đã chia sẻ về lối sống kín đáo của mình.

- Ảnh 1.

Mai Thiên Vân

Cô nói: "Tôi lớn lên, sinh trưởng gần nhà thờ, sinh hoạt trong nhà thờ, theo đạo Công giáo nên từ nhỏ đã sống theo các lề luật trong đạo và được uốn nắn, dạy dỗ phải sống đàng hoàng, trung thực, chân thành, không giả dối.

Trong đạo Công giáo có rất nhiều điều luật và nó hình thành nên tôi bây giờ. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã biết lắng nghe, vâng lời như một cái cây được uốn nắn tới khi trưởng thành. Điều đó giúp tôi không bao giờ bước qua ranh giới khác. Tôi luôn sống đúng đắn, lành mạnh và không làm gì trái với lương tâm mình.

Ở bên hải ngoại không có truyền thông mạnh mẽ như trong nước nên người nghệ sĩ như tôi hoạt động rất âm thầm. Tôi chỉ hoạt động với một số bầu show, trung tâm quen thuộc và làm việc rất lâu dài với nhau, từ năm này qua năm khác.

Khi nổi tiếng, tôi biết khán giả yêu mến mình rất nhiều nên thi thoảng cũng khiến tôi tự tin hơn chứ không phải kiêu ngạo. Còn trước đó tôi rất nhút nhát, tôi gặp khán giả cũng lo sợ, không biết khán giả có yêu thích mình không.

- Ảnh 2.

Mọi người có thể xem lại clip lần đầu tiên tôi lên sân khấu lớn được phỏng vấn. Tôi rất sợ, nhát, giống như vừa ở dưới quê lên. Tôi lo lắng.

Khi được khán giả đón nhận, chào đón, nỗi sợ không còn nữa, tôi như một đứa trẻ được gia đình cưng chiều, cũng đùa giỡn, vui đùa với khán giả như với bố mẹ mình. Đó là cảm giác của tôi.

Nhưng tôi vẫn phải giữ chừng mực, không dám hỗn, không dám vượt quá giới hạn, mọi thứ chỉ dừng ở một giới hạn nhất định nào đó thôi. Và tôi không dám kiêu ngạo. Tôi chỉ tự tin trong giới hạn cho phép.

Khi mới bước chân sang hải ngoại, tôi không biết gì hết nên cũng không áp lực về việc bị so sánh với ca sĩ khác. Tôi cứ vô tư hát, không lo lắng gì".

Nữ NSƯT gia tộc lẫy lừng miền Bắc làm chuyện sốc nặng
Tags

sao Việt

Bolero

mai thiên vân

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại