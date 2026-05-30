Nữ ca sĩ Bolero đắt show bậc nhất hải ngoại: "Tôi không làm gì trái với lương tâm"

Vừa qua, tại kênh Meow Entertaiment, ca sĩ Bolero đắt show bậc nhất hải ngoại hiện nay là Mai Thiên Vân đã chia sẻ về lối sống kín đáo của mình.

Mai Thiên Vân

Cô nói: "Tôi lớn lên, sinh trưởng gần nhà thờ, sinh hoạt trong nhà thờ, theo đạo Công giáo nên từ nhỏ đã sống theo các lề luật trong đạo và được uốn nắn, dạy dỗ phải sống đàng hoàng, trung thực, chân thành, không giả dối.

Trong đạo Công giáo có rất nhiều điều luật và nó hình thành nên tôi bây giờ. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã biết lắng nghe, vâng lời như một cái cây được uốn nắn tới khi trưởng thành. Điều đó giúp tôi không bao giờ bước qua ranh giới khác. Tôi luôn sống đúng đắn, lành mạnh và không làm gì trái với lương tâm mình.

Ở bên hải ngoại không có truyền thông mạnh mẽ như trong nước nên người nghệ sĩ như tôi hoạt động rất âm thầm. Tôi chỉ hoạt động với một số bầu show, trung tâm quen thuộc và làm việc rất lâu dài với nhau, từ năm này qua năm khác.

Khi nổi tiếng, tôi biết khán giả yêu mến mình rất nhiều nên thi thoảng cũng khiến tôi tự tin hơn chứ không phải kiêu ngạo. Còn trước đó tôi rất nhút nhát, tôi gặp khán giả cũng lo sợ, không biết khán giả có yêu thích mình không.

Mọi người có thể xem lại clip lần đầu tiên tôi lên sân khấu lớn được phỏng vấn. Tôi rất sợ, nhát, giống như vừa ở dưới quê lên. Tôi lo lắng.

Khi được khán giả đón nhận, chào đón, nỗi sợ không còn nữa, tôi như một đứa trẻ được gia đình cưng chiều, cũng đùa giỡn, vui đùa với khán giả như với bố mẹ mình. Đó là cảm giác của tôi.

Nhưng tôi vẫn phải giữ chừng mực, không dám hỗn, không dám vượt quá giới hạn, mọi thứ chỉ dừng ở một giới hạn nhất định nào đó thôi. Và tôi không dám kiêu ngạo. Tôi chỉ tự tin trong giới hạn cho phép.

Khi mới bước chân sang hải ngoại, tôi không biết gì hết nên cũng không áp lực về việc bị so sánh với ca sĩ khác. Tôi cứ vô tư hát, không lo lắng gì".