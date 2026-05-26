Nam diễn viên ở Mỹ trầm cảm, về Việt Nam: "Tôi đi dự sự kiện liên tục, tươi hơn hẳn"

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ khoảnh khắc đi dự tiệc sinh nhật mẹ ruột Bằng Kiều là nghệ sĩ Lưu Nga tại biệt thự rộng 2000 mét vuông ở Mỹ.



Nghệ sĩ Lưu Nga năm nay đã ở tuổi 86 nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, khiến ai cũng phải trầm trồ.

Trương Minh Cường

Như thường lệ, nữ nghệ sĩ tự tay nấu phở gà chuẩn vị Bắc để đãi con cháu, bạn bè, đồng nghiệp. Bà làm thịt tới tận 10 con gà để nấu món phở trứ danh của mình.

Được biết, khi còn ở Hà Nội, nghệ sĩ Lưu Nga sau khi từ giã sự nghiệp hát chèo đã mở một tiệm phở gà tại phố Ngô Sĩ Liên để nuôi các con ăn học và bà vẫn giữ được tay nghề nấu phở gà tới tận bây giờ.

Con dâu cũ của nữ nghệ sĩ là Trizzie Phương Trinh từng chia sẻ: "Phải nói món phở gà của bà nội đúng là "danh bất hư truyền". Hầu như ai từng ăn qua cũng đều công nhận: "Khó kiếm được tô phở gà nào ngon như phở gà của bà nội vòng vòng Bolsa".

Chỉ nghe nhiêu đó thôi là đủ biết phở của bà ngon cỡ nào rồi. Ba thằng con trai của mình vốn rất kén ăn, bình thường mê đồ Tây hơn và ít khi ăn món Việt Nam. Vậy mà riêng phở của bà nội thì đứa nào cũng húp sạch không sót giọt nào".

Diễn viên Trương Minh Cường dù mới từ Việt Nam qua Mỹ nhưng cũng vội tới nhà Bằng Kiều để thưởng thức phở gà. Anh nói với Thúy Nga: "Thấy tôi về Việt Nam tươi hơn hẳn đúng không?".

Thúy Nga vừa cầm tô phở nghệ sĩ Lưu Nga đưa cho vừa tấm tắc khen ngon. Cô nói: "Lâu lắm tôi mới gặp lại anh Trương Minh Cường. Dạo này anh Trương Minh Cường ở Việt Nam suốt, giờ mới về Mỹ.

Lần này thấy mặt anh Trương Minh Cường tươi hơn hẳn so với hồi ở Mỹ. Đúng là về Việt Nam một cái là tươi hẳn ra, thần thái hơn chứ ở Mỹ là không tươi, nhìn ủ rũ lắm.

Anh Trương Minh Cường về Việt Nam hợp hơn vì dù sao cũng là đất nghệ thuật, có nhiều cơ hội để làm nghệ thuật, được tham gia cái này cái kia".

Trương Minh Cường thừa nhận: "Ở Việt Nam tôi đi dự sự kiện liên tục, hoạt động showbiz liên tục, ngày nào cũng rần rần, mặt tươi hơn. Chắc ở Việt Nam là anh ngủ được nhiều hơn, không mất ngủ như ở Mỹ".

Được biết, Trương Minh Cường từng mắc trầm cảm cách đây nhiều năm sau khi ly hôn vợ.