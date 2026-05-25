NSƯT Thành Lộc thừa nhận 1 nữ NSND miền Bắc hơn mình điều này

Tùng Ninh
|

"Tôi học hỏi từ bà Lê Khanh nhiều lắm", NSƯT Thành Lộc nói.

Vừa qua, tại buổi lễ ra mắt phim Một thời ta đã yêu, NSƯT Thành Lộc đã chia sẻ về người đồng nghiệp thân thiết của mình là NSND Lê Khanh.

Lê Khanh và Thành Lộc

Anh nói: "Tôi học hỏi từ bà Lê Khanh nhiều lắm vì bà ấy rất giỏi trong việc liên kết sự tinh tế giữa sân khấu và điện ảnh. Bản thân ai hơn tôi, tôi phải thừa nhận và học hỏi từ họ.

Trong quá trình diễn chung với NSND Lê Khanh, tôi luôn bảo Lê Khanh rằng: "Ê Khanh, bà thấy tôi diễn lố chỗ nào bà phải nhắc tôi". Giữa chúng tôi có sự kết hợp với nhau khá tốt".

Tiếp đó, nghệ sĩ Thành Lộc chia sẻ về đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa: "Nghĩa không bị ảnh hưởng bởi góc nhìn của các đạo diễn làm phim trong nước, mà nhìn theo góc độ của người làm phim ở Mỹ.

Vì thế, nếu tôi diễn bị quá lên là Nghĩa sẽ ngăn liền và nhắc nhở tôi ngay. Đó là cái hay, giúp tôi được tiếp cận với góc nhìn của những đạo diễn khác nhau, đặc biệt là các đạo diễn học bên nước ngoài về.

Các đạo diễn trong nước thường chịu theo nếp của các diễn viên gạo cội Việt Nam vì cả nể cây đa cây đề, diễn sao cũng chấp nhận. Còn với các đạo diễn đi học nước ngoài về, họ đâu cần biết đây là ngôi sao nào, chỉ cần biết diễn phải hay đúng ý họ.

Đó là cái hay vì nhờ đó tôi có cơ hội chỉnh lại mình. Thực ra trong quá trình quay phim này, tôi chưa bị đạo diễn nhắc nhở nhiều, nhưng tôi phải tự phát hiện được mình diễn lố chỗ nào để sửa lại. Ví dụ, tôi thấy mình trừng mắt hơi quá thì phải tự chỉnh lại".

