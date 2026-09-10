Trọng Đại xin lỗi

Trọng Đại trải lòng ngày thứ 2 làm lại cuộc đời.

Tiếp tục chuỗi nhật ký đứng dậy sau biến cố, mới đây cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Trọng Đại đã đăng tải tâm sự đáng chú ý mang tên "Ngày 2 - Có những điều đến khi xuống đáy, Đại mới được nghe". Khác với tinh thần hào hứng khi bắt tay vào công việc mới ở ngày đầu tiên, chia sẻ lần này của anh lắng đọng hơn với những chiêm nghiệm sâu sắc về bản thân và những lỗi lầm trong quá khứ.

Trọng Đại chia rằng, trong những ngày tháng còn giữ ánh hào quang và sự nổi tiếng, anh luôn lầm tưởng bản thân đang sống đúng. Những lời động viên, tung hô xung quanh thời điểm đó khiến anh không nhận ra những thiếu sót trong cách sống của mình. Chỉ đến khi đối mặt với thất bại ê chề và chạm đáy cuộc đời, anh mới nhận được lời góp ý thẳng thắn từ một người bạn.

"Bây giờ bạn xuống đến đáy rồi, tôi mới dám nói thật, cách sống của bạn từ trước đến nay không được" - lời nhận xét thẳng thắn của người bạn đã khiến cựu tiền vệ im lặng lắng nghe và nhìn nhận lại toàn bộ chặng đường đã qua. Anh thừa nhận bản thân thất bại không chỉ vì những quyết định sai lầm trong sự nghiệp hay tài chính, mà còn do từng có lối sống quá đơn giản, thiếu suy nghĩ và chưa biết trân trọng tình nghĩa.

Qua bài đăng, Trọng Đại gửi lời xin lỗi chân thành đến những người từng yêu thương, giúp đỡ nhưng vô tình bị anh làm tổn thương hoặc thất vọng. Anh khẳng định lời xin lỗi không thể thay đổi quá khứ, nhưng bản thân sẽ nỗ lực hành động, rèn luyện mỗi ngày để chứng minh sự thay đổi và mong có ngày được "quay trở lại với anh em".

Trọng Đại còn được một đội bóng phủi nhận về thi đấu (Ảnh: FBNV)

Nhìn lại bi kịch tuổi 29

Trước đó, dư luận không khỏi xôn xao trước thông tin cựu cầu thủ U20 Việt Nam, U23 Việt Nam của bóng đá Việt Nam rơi vào cảnh kiệt quệ ở tuổi 29. Từng là đội trưởng U19 Việt Nam, dự U20 World Cup 2017 và là thành viên trong đội hình Á quân U23 Thường Châu 2018, Trọng Đại từng sở hữu tất cả từ danh vọng, tiền bạc đến sự tung hô. Tuy nhiên, việc thành công quá sớm cùng những cám dỗ, thiếu kỷ luật và quyết định đầu tư, tài chính sai lầm đã khiến sự nghiệp của anh trượt dốc không phanh. Bi kịch chạm đáy khi chấn thương đứt dây chằng tước đi cơ hội thi đấu chuyên nghiệp, khiến anh rơi vào cảnh thất nghiệp, trong túi chỉ còn vài chục nghìn đồng, trong khi mẹ ruột lại mắc bệnh ung thư.

Trọng Đại thất nghiệp vì thời gian dài ý thức kỷ luật kém, mải chơi (Ảnh: FBNV)

Đứng trước bước đường cùng, Trọng Đại đã chủ động đăng tải tâm thư xin việc trên mạng xã hội. Khi nhận được nhiều lời đề nghị hỗ trợ tài chính từ cộng đồng mạng, anh đã kiên quyết từ chối nhận tiền quyên góp với mong muốn tự lao động bằng chính sức mình.

Đánh dấu cột mốc bắt đầu làm lại từ con số 0, anh lắng nghe tư vấn từ cộng đồng và quyết định thử sức ở lĩnh vực sáng tạo nội dung, làm tiếp thị liên kết và review sản phẩm. Dù còn nhiều vụng về trong lần đầu quay video đánh giá sản phẩm, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam đang nhận được nhiều sự cảm thông từ người hâm mộ.