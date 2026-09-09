Vụ cưa cây đổ ra đường, đè người đi xe máy tử vong: Công an triệu tập chủ nhà và người cưa cây thuê

Chủ nhà là anh Nguyễn Quang H. còn người được thuê cưa cây là anh Nguyễn Quang T. (SN 1983) cùng trú xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa.

Sự việc một người đàn ông bị cây đè trúng người tử vong, xảy ra lúc hơn 8 giờ sáng ngày 9/9 tại xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa đã khiến dư luận xót xa xen lẫn bất bình. Nạn nhân trong vụ việc là ông Lê Đình T. (1958, trú thôn Mậu Xương, xã Quảng Bình).

Theo thông tin trên báo VnExpress, bà Trịnh Thị Nguyên, Chủ tịch UBND xã Quảng Bình cho biết Cảnh sát giao thông, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân.

Cơ quan công an cũng đã triệu tập chủ nhà và người được thuê cưa cây để làm rõ trách nhiệm liên quan.

Diễn biến sự việc được một camera hành trình của ô tô trên đường ghi lại. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, vào sáng ngày 9/9, anh Nguyễn Quang T. (SN 1983, trú thôn Hiền Tây, xã Quảng Bình) đang cưa cây xà cừ thuê trước cổng nhà anh Nguyễn Quang H. (số nhà 295, tỉnh lộ 511, xã Quảng Bình).

Thời điểm này, ông Lê Đình T. điều khiển xe máy đi ngang qua, bất ngờ bị cây đổ trúng, nằm gục xuống đường. Dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng ông T. đã không qua khỏi do bị thương quá nặng.

Theo camera hành trình của một ô tô đi qua hiện trường vụ việc cho thấy, thời điểm cây được cưa hạ, trên đường vẫn có nhiều phương tiện đang lưu thông. Tại khu vực cũng không có cảnh báo từ xa để ngăn các phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.