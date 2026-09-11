Trọng Đại tập ăn chay, tập luyện trở lại sau biến cố thất nghiệp ở tuổi 29

Cựu tuyển thủ Nguyễn Trọng Đại tự đứng dậy từ thất bại ở tuổi 29.

Mới đây, bài đăng xin việc trên mạng xã hội của Nguyễn Trọng Đại – cựu đội trưởng U20 Việt Nam và là nhân tố trong thế hệ vàng Thường Châu 2018 đã làm xôn xao dư luận. Ở tuổi 29, cầu thủ từng được đánh giá là tài năng bậc nhất của bóng đá nội đã dũng cảm công khai sự thật trần trụi về cuộc đời mình: chấn thương đứt dây chằng khép lại sự nghiệp chuyên nghiệp, những trượt dốc vì nợ nần và hoàn cảnh ngặt nghèo khi mẹ mắc bệnh hiểm nghèo. Đáng chú ý, dù rơi vào bế tắc, Trọng Đại kiên quyết từ chối mọi sự giúp đỡ hay quyên góp tiền bạc, khẳng định chỉ mong có một cơ hội lao động chân chính để làm lại từ đầu.

Những ngày sau biến cố công khai, Trọng Đại cho thấy nỗ lực chuyển mình rõ rệt thông qua từng thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Không còn là hình ảnh bế tắc hay buông xuôi, anh bắt đầu rèn luyện lại bản thân bằng việc dậy sớm đến phòng gym tập luyện để lấy lại thể lực. Bên cạnh đó, tiền vệ một thời cũng quyết định chuyển sang tập ăn chay với mong muốn cải thiện sức khỏe và tìm lại sự bình yên trong tâm trí. Dù những ngày đầu còn bỡ ngỡ với thực đơn đơn sơ chỉ có cháo, trứng luộc và muối vừng, anh vẫn chủ động hỏi xin kinh nghiệm từ cộng đồng để điều chỉnh dinh dưỡng khoa học hơn cho người tập luyện.

Trọng Đại bắt đầu rèn thể lực trở lại (Ảnh: FBNV)

Hành trình của Nguyễn Trọng Đại ở hiện tại không còn là câu chuyện về những danh hiệu hay ánh đèn sân vận động, mà là "trận đấu" kiên trì để vượt qua chính những sai lầm trong quá khứ. Bằng việc đối diện trực diện với thực tại và bắt đầu lại từ những thói quen nhỏ nhất, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam đang từng bước nỗ lực để đứng dậy bằng chính đôi chân của mình.