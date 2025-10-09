Trong 10 năm, đầu tư vàng sinh lời 3,5 lần, còn đây là kênh sinh lời tốt thứ hai

Theo thông tin từ Batdongsan.com.vn, nền kinh tế Việt Nam trong quý 3/2025 duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực nhờ tổng hòa nhiều yếu tố. GDP quý 3 tăng 8,23% - mức nhất trong cùng kỳ kể từ năm 2011 (trừ năm 2022 do phục hồi sau COVID).cao

Trong 3 quý đầu năm, GDP tăng 7,84% so với cùng kỳ, gần đạt mục tiêu 8% cả năm. Chi tiêu công 9 tháng đầu năm đạt 440 nghìn tỷ, tăng 37% so với cùng kỳ, trở thành động lực lớn nhất thúc đẩy GDP. Hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm bước vào giai đoạn quyết liệt, từ cảng hàng không quốc tế Gia Bình, cầu Ngọc Hồi kết nối Hà Nội với Hưng Yên, đến cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành... Đây không chỉ là trụ cột cho kinh tế vĩ mô mà còn trực tiếp mở rộng biên độ phát triển cho các thị trường vùng ven.

Ngoài hạ tầng, dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam, trong đó bất động sản vẫn là một trong ba ngành thu hút hàng đầu. Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) phục hồi, sản xuất khởi sắc sau các biến động thuế quan, cùng với tiêu dùng nội địa tăng trưởng ổn định đã góp phần củng cố nền tảng cho bất động sản.

Một điểm đáng lưu ý, trong giai đoạn 2015-2025, các kênh đầu tư tại Việt Nam đã có sự phân hóa mạnh, và năm 2025 trở thành mốc “biến chuyển lớn” về tương quan tỷ suất giữa các kênh tài sản.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết: “ Vàng vươn lên dẫn đầu với mức tăng gấp 3,57 lần so với năm 2015, kế đến là đất nền với mức tăng 3,12 lần , phản ánh dòng tiền đổ mạnh vào tài sản thực gắn với kỳ vọng hạ tầng và tích lũy dài hạn”.

Theo vị chuyên gia, chung cư dù không bứt phá mạnh nhất nhưng cũng tăng tốc, dần bắt kịp đất nền nhờ vừa đáp ứng nhu cầu ở thực vừa có tiềm năng đầu tư. Chứng khoán bám sát với mức tăng 2,78 lần, khẳng định vai trò kênh đầu tư hấp dẫn trong bối cảnh kinh tế phục hồi và biến động toàn cầu.

Ngược lại, gửi tiết kiệm và USD trở nên kém cạnh tranh, lần lượt chỉ tăng 67% và 24%, cho thấy lãi suất và ngoại tệ không còn là nơi trú ẩn hiệu quả. Nhìn chung, 2025 đánh dấu sự tái lập trật tự giữa các kênh tài sản, với vàng, đất nền và chung cư nổi lên dẫn dắt, trong khi chứng khoán duy trì vai trò ổn định, còn tiết kiệm và USD trở thành vùng trũng lợi suất.