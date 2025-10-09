Dồn quân, ứng cứu thông tin xuyên đêm tại Thái Nguyên trong lũ lịch sử: Xuồng, drone, điện thoại vệ tinh

Doanh nghiệp chung tay hỗ trợ người dân Thái Nguyên

Trước diễn biến ngập lụt nghiêm trọng do bão số 11, Tập đoàn Viettel cho biết, đã tức tốc kích hoạt kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo kịch bản cao nhất, huy động lực lượng và trang thiết bị đặc biệt để duy trì thông tin liên lạc và hỗ trợ người dân vùng lũ.

Ngay trong đêm 7/10, Viettel đã huy động khẩn cấp hơn 300 nhân sự từ các tỉnh lân cận và lực lượng tinh nhuệ từ các Tổng Công ty đến Thái Nguyên. Với phương châm "thông tin phải thông suốt", Tập đoàn đã triển khai đồng bộ các giải pháp công nghệ và logistics vượt qua mọi trở ngại của thiên tai.

Vận chuyển và tiếp cận: Viettel trang bị 50 thuyền/xuồng để vận chuyển xăng dầu, tiếp cận các trạm BTS bị cô lập. Đặc biệt, hàng chục drone được đưa vào sử dụng để trinh sát, vận tải thiết bị và xăng dầu tới những điểm ngập lụt, sạt lở không thể tiếp cận bằng đường bộ.

Đảm bảo duy trì kết nối: Hàng loạt thiết bị dự phòng được tăng cường bao gồm điện thoại vệ tinh, bộ đàm, nhiều xe phát sóng cơ động, 100 máy phát điện, và 1.000 ắc quy được triển khai ngay lập tức nhằm đảm bảo kết nối thông tin liên lạc cho người dân và hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn.

Bám trụ hiện trường: Bất chấp mưa to, lũ dâng và địa hình hiểm trở, đội ngũ kỹ thuật Viettel đã kiên trì bám trụ tại các "điểm nóng" để kiểm tra, nối lại nguồn điện, thay ắc quy, và phát sóng dự phòng. Sự phối hợp chặt chẽ giữa thuyền nhỏ, drone, và xe chuyên dụng đã giúp tiếp cận hiệu quả các khu vực trạm ngập sâu. Viettel Post cũng vào cuộc, huy động lực lượng vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm tới các vùng chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Chủ tịch - TGĐ Tập đoàn Tào Đức Thắng trực tiếp chỉ đạo công tác ứng cứu ở Thái Nguyên.

Các nhân sự kỹ thuật tìm mọi cách di chuyển, mang xăng tới trạm ứng cứu mất điện.

Nhân sự kỹ thuật Viettel đang làm việc hết tốc lực để kịp thời mang điện tới khu vực bị nước lũ cô lập tại Thái Nguyên.

Song song với việc khắc phục hạ tầng, Viettel đã triển khai chính sách hỗ trợ tài chính và viễn thông kịp thời cho khách hàng tại vùng bị ảnh hưởng để đảm bảo liên lạc thông suốt trong tình huống khẩn cấp: Cộng ngay 20.000 đồng vào tài khoản cho 48.000 thuê bao tại Thái Nguyên chịu ảnh hưởng trực tiếp của lũ. Đồng thời, tặng thêm 50% lưu lượng cho các gói ST15K, 5G30 với 79.000 thuê bao. Đồng thời, tặng 50% thẻ nạp đầu tiên (20% dùng thoại, 30% data) cho 98.000 thuê bao khác.

Dù chặng đường ứng phó còn khó khăn do mưa lũ được dự báo kéo dài, Viettel cam kết tiếp tục tăng cường lực lượng, thiết bị, và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo "mạch máu thông tin" không bị đứt gãy, phục vụ người dân trong tình thế nguy cấp.

Ứng cứu tới các điểm bị sự cố tại Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, đêm 06/11 và ngay 07/11 mưa lớn đã tại nhiều tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Hà Nội... gây ngập lụt diện rộng, sạt lở đất. Điện lưới mất diện rộng trên địa bàn Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên ảnh hưởng đến hoạt động các trạm BTS, lũ lụt lớn đã gây đứt một số tuyến cáp quang. Trước tình hình đó, VNPT đã cử các đội ứng cứu tới các điểm bị sự cố và triển khai các giải pháp phù hợp và kịp thời để đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chính quyền và người dân.

Tại Thái Nguyên, tình hình ngập lụt diễn ra diện rộng. Hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều tuyến đường giao thông bị tê liệt và hệ thống điện, viễn thông chịu tác động nghiêm trọng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai VNPT Thái Nguyên đã chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, bổ sung nhiên liệu cho máy phát điện, đảm bảo an toàn cho các thiết bị viễn thông. Lực lượng trực 24/7 được phân công tại các điểm trọng yếu, sẵn sàng triển khai phương án "4 tại chỗ". VNPT Thái Nguyên đã chủ động tăng cường các máy phát điện dự phòng tại nút mạng trung tâ, nhân lực ứng trực chủ động triển khai phương án đảm bảo nguồn điện dự phòng kịp thời ngay trong đêm 7/10 khi cả thành phố Thái Nguyên ngập chìm trong nước lũ đảm bảo an toàn thông tin cho trạm nút mạng.

Trong mưa lũ, các nhân viên kỹ thuật VNPT Thái Nguyên đã không quản ngại hiểm nguy, lội nước lũ, điều chuyển máy nổ, kê kích thiết bị, thay thế dây thuê bao hỏng để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác cứu hộ và chỉ đạo. Đến thời điểm này, tại các khu vực khác trên địa bàn Thái Nguyên thông tin liên lạc di động cơ bản được đảm bảo đến các trung tâm xã/phường đảm bảo thông tin liên lạc chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương.

Nhân viên VNPT nỗ lực đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác cứu hộ và chỉ đạo.

Tại Cao Bằng, cơn bão số 10 gây ngập nhiều địa bàn, gây sạt lở nhiều tuyến đường quan trọng, làm đổ cột, đứt cáp, mất điện nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và ứng cứu thông tin. Tiếp đó, cơn bão số 11 tiếp tục gây ảnh hưởng tới Cao Bằng với đỉnh lũ vượt cơn bão số 10. Hai cơn bão lớn liên tiếp trong 1 tuần đã làm đứt một số tuyến cáp, mất điện lưới diện rộng gây ra mấy tín hiệu kết nối cho khoảng 10.000 thuê bao Internet trên địa bàn và nhiều thêu bao di động bị ảnh hưởng. Trước tình hình đó, lực lượng ứng cứu của VNPT Cao Bằng đã và đang thực hiện ứng cứu 24/24h và đã kịp thời xử lý, khắc phục sự cố tại các điểm đứt truyền dẫn. VNPT Cao bằng đã sẵn sàng nhân lực để hỗ trợ khách hàng ngay sau khi có điện trở lại.

Cùng với sự chủ động của VNPT địa bàn, Tập đoàn VNPT đã sẵn sàng nguồn lực với 500 nhân lực cùng phương tiện, máy nổ, vật tư công cụ sẵn sàng hỗ trợ khắc phục, khôi phục nhanh mạng lưới, dịch vụ. Ngay sáng 8/10, VNPT đã tăng cường lực lượng hỗ trợ triển khai phương án vận chuyển nhiên liệu song song với các giải pháp tối ưu nguồn điện cho các thiết bị quan trọng đáp ứng duy trì hoạt động cho trạm trung tâm Tp Thái Nguyên đảm bảo thông tin liên lạc, dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh.

Bên cạnh đó VNPT cũng đã sẵn sàng các thiết bị thông tin vệ tinh Inmsarsat sẵn sàng phục vụ đáp ứng thông tin chỉ đạo điều hành cho Lãnh đạo các địa phương, đồng thời chủ động phối hợp các nhà mạng thực hiện Roaming dịch vụ di để đảm bảo thông tin tốt nhất đáp ứng công tác chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai của các cấp chính quyền cũng như nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân.