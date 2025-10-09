"Sale sốc tận cùng" nhân ngày đôi 10/10, giá iPhone chạm đáy: Bỏ lỡ sẽ tiếc!

Từ ngày 10 - 12/10, hệ thống Di Động Việt triển khai chương trình sale ngày đôi 10/10 trên toàn quốc, theo đó, hàng loạt đồ công nghệ giảm chạm đáy, từ smartphone, MacBook, tablet đến phụ kiện... Đây được xem là đợt ưu đãi lớn nhất quý IV, mở đầu cho mùa cao điểm mua sắm cuối năm.

Điện thoại, tablet, MacBook đồng loạt giảm giá

Các sản phẩm được người dùng quan tâm nhiều nhất trong chương trình sale ngày đôi vẫn là các dòng điện thoại, tablet và MacBook với mức giảm mạnh nhất từ đầu năm đến nay.

Ở nhóm smartphone, các sản phẩm của Samsung tiếp tục thu hút người dùng khi đồng loạt giảm sâu và vẫn giữ ưu thế về tính năng. Galaxy S25 Ultra 256GB là model gây chú ý nhất nhờ mức giá bán sốc chỉ 24,09 triệu đồng, đi kèm camera AI nâng cấp và bút S-Pen đặc trưng - bộ đôi giúp dòng Ultra tiếp tục khẳng định vị thế “flagship toàn năng”.

Galaxy Z Fold7 và Z Flip7cũng đang về mức giá tốt nhất kể từ khi mở bán, chỉ từ 37,59 triệu đồng và 21,79 triệu đồng, thêm lựa chọn cho người dùng yêu thích thiết kế gập cao cấp. Các model khác như S25+ hay S25 FE đều ghi nhận mức giá tốt.

Bên cạnh Samsung, iPhone 16e 128GB hiện còn 14,99 triệu đồng, hướng đến nhóm khách hàng chuộng thiết kế nhỏ gọn, tối giản. Ở phân khúc Android, Xiaomi 15 12GB/256GB cũng giảm hơn 6 triệu đồng, chỉ còn 17,99 triệu đồng…

Ngoài ra, nhóm tablet, MacBook cũng được điều chỉnh giá hấp dẫn: Huawei MatePad 11.5 chỉ còn 5,85 triệu đồng; MatePad 11.5S còn 10,69 triệu đồng; MacBook Air M2 2024 giá sốc còn 18,79 triệu đồng.

Song song với nhóm sản phẩm mới, một số model iPhone cũ giảm sâu trong sale đôi 10/10 như: iPhone Xs 256GB cũ sẽ về giá chỉ 4,99 triệu đồng, iPhone 12 128GB cũ còn 6,99 triệu đồng… Các dòng máy cao cấp hơn như iPhone 15 Pro Max cũ cũng có giá rất hấp dẫn - chỉ 22,99 triệu đồng, trong khi iPhone 16 Pro cũ chỉ 20,99 triệu đồng.

Tham khảo giá các dòng điện thoại, iPad giảm giá mạnh nhân ngày đôi 10/10.

Deal sốc đặc biệt từ 8h - 12h: Đồng giá 10 nghìn đồng, 100 nghìn đồng

Khung giờ vàng từ 8h - 12h 3 ngày diễn ra chương trình, khách hàng có thể mua sắm các sản phẩm công nghệ với giá sốc chỉ từ 10 nghìn đồng, 100 nghìn đồng hoặc 1 triệu đồng với số suất giới hạn mỗi ngày.

Đơn cử, cáp USB-A to lightning Havit JS314 chỉ 10 nghìn đồng (niêm yết 300 nghìn đồng); bàn chải điện Oral-B Vitality giảm còn 399 nghìn đồng; camera IP 360° Imou 3MP chỉ 399 nghìn đồng hay bộ củ cáp sạc Horizone 20W Type-C chỉ 100 nghìn đồng.

Đại diện Di Động Việt cho biết, đây là hoạt động thường niên nhằm mang lại cơ hội “săn deal siêu hời” cho người dùng và cũng là dịp để hệ thống tri ân khách hàng đã luôn tin chọn Di Động Việt là điểm đến để mua sắm sản phẩm công nghệ.

Phụ kiện, loa, thiết bị gia dụng công nghệ: Deal hời không thể bỏ lỡ

Tham khảo phụ kiện công nghệ giảm giá.

Nhóm phụ kiện công nghệ hiện cũng giá giảm "sập sàn". Loa Bluetooth Havit SK819 giảm còn 349 nghìn đồng, đồng hồ thông minh Huawei Band 9 chỉ 499 nghìn đồng, pin sạc dự phòng Energizer 20.000mAh chỉ 390 nghìn đồng.

Các dòng sản phẩm gia dụng như hộp cơm điện cầm tay chỉ 490 nghìn đồng, nồi nấu chậm Bear 0.8L về mức 390 nghìn đồng, trong khi nồi chiên không dầu và máy sấy tóc ion âm Bear cũng nằm trong danh sách giảm sâu đến 50%.



