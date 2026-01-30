Đối tượng Đinh Văn Hiếu đã ra đầu thú sau 7 năm trốn truy nã

Chiều 30-1, Công an xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị - cho biết đã vận động thành công một đối tượng đang bị truy nã đặc biệt ra đầu thú. Đối tượng ra đầu thú là Đinh Văn Hiếu (SN 1984, trú thôn Yên Định, xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Theo hồ sơ, vụ việc xảy ra vào ngày 21-3-2018, tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (cũ). Sau khi gây tai nạn giao thông, Hiếu rời khỏi địa phương, trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Sau đó, Hiếu bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã đặc biệt về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về tăng cường vận động người phạm tội ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng, Công an xã Minh Hóa đã chủ động nắm tình hình, phối hợp tuyên truyền, giải thích rõ các quy định của pháp luật, đồng thời phân tích hậu quả pháp lý nếu tiếp tục trốn tránh.

Qua kiên trì vận động, tác động tâm lý và thuyết phục bằng các chính sách nhân đạo của Nhà nước, lực lượng công an đã vận động đối tượng Đinh Văn Hiếu tự nguyện ra đầu thú và chấp hành đúng quy định của pháp luật.



