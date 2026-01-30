HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Vụ án gây chấn động ở Cà Mau: Nghi phạm và nạn nhân sống chung như vợ chồng

Vân Du |

Sau khi sát hại "vợ hờ" và con gái của nạn nhân ở Cà Mau, Cao Minh Hên đã bỏ trốn ra đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Liên quan vụ 2 mẹ con bị sát hại, ngày 30-1, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, cơ quan điều tra đã xác định bà H.T.L. (64 tuổi; ngụ xã Phước Long, tỉnh Cà Mau) có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng với nghi phạm Cao Minh Hên (70 tuổi; ngụ TP Cần Thơ) được khoảng 6 tháng.

Trong quá trình chung sống, cả 2 thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi do ghen tuông. Do đó, nghi phạm đã ra tay sát hại 2 mẹ con bà H.T.L.

Vụ án Cà Mau: Nghi phạm Cao Minh Hên sát hại vợ hờ và con gái tàn độc - Ảnh 1.

Con đường dẫn vào ngôi nhà của bà H.T.L.

Như đã thông tin, khoảng 8 giờ 20 phút ngày 24-1, Công an xã Phước Long tiếp nhận tin tố giác tội phạm của người dân qua điện thoại về việc nhà bà H.T.L. đang đóng cửa nhưng có nhiều vết máu xung quanh.

Tiếp nhận thông tin, công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, mở cửa vào trong thì phát hiện bà H.T.L. và con gái bà là N.T.L. (46 tuổi) đã tử vong với nhiều vết thương trên người.

Sau khi gây án, Hên bỏ trốn khỏi địa phương và bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

