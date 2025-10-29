Trọn ảnh cưới ở Châu Âu của Đỗ Hà: Thiếu gia Viết Vương lại thế nữa rồi!

Hôn lễ Hoa hậu Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương trở thành một trong những sự kiện hot nhất tháng 10. Không chỉ bởi độ xa hoa, hoàng tráng mà còn gây sốt bởi những biểu cảm tình tứ, ngọt ngào của cô dâu chú rể. Vài tháng trước khi diễn ra đám cưới, cả hai đã cùng nhau đi du lịch kết hợp với chụp ảnh cưới tại Châu Âu. Suốt thời gian qua, cả hai giữ kín những khoảnh khắc này khiến người hâm mộ "chấm hóng".

Cho đến tối 28/10, Hoa hậu Đỗ Hà hé lộ full HD ảnh cưới nét căng với thiếu gia Viết Vương. Cô dâu mới chia sẻ: "Không cần vội vã. Miễn là mỗi bước đi, đều có nhau".

Bộ ảnh này được cặp đôi chụp tại Pháp, cô dâu diện váy cưới đơn giản nhưng sang trọng, khoe đôi "kiếm nhật" 1,11m. Chú rể Viết Vương giữ vững phong độ điển trai, anh phối hợp tạo dáng rất chuyên nghiệp cùng vợ. Đáng nói, cư dân mạng liên tục "soi" ra nam thiếu gia có thói quen hôn vào cổ vợ, đây cũng là hành động "đặc trưng" của cặp đôi liên tục bị bắt gặp trong đám cưới.

Bộ ảnh cưới tại Pháp của Hoa hậu Đỗ Hà và Viết Vương lần đầu được công bố

Cả hai có chuyến đi đến Pháp, Ý và Thuỵ Sỹ để chụp ảnh cho ngày trọng đại

Cô dâu chú rể chọn phong cách đơn giản nhưng sang trọng

Đỗ Hà khoe trọn đôi chân 1,11m trong chiếc váy cưới

Chú rể Viết Vương bảnh bao, trẻ trung so với tuổi

Nam doanh nhân bị soi "ghiền" hôn vào cổ vợ

Anh nhí nhảnh hợp tác tạo dáng với vợ

Hoa hậu Đỗ Hà khoe visual xinh xắn, váy cưới không quá cầu kỳ nhưng có nét cuốn hút riêng, khoe được lợi thế vóc dáng của cô dâu

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi mới 19 tuổi, Đỗ Thị Hà từng khiến khán giả ngỡ ngàng vì vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo và phong thái tự tin. Đại diện Việt Nam tại Miss World 2021, cô lọt Top 13 chung cuộc, trở thành một trong những gương mặt ghi dấu ấn nhất của thế hệ Hoa hậu trẻ. Sau 4 năm hoạt động, Đỗ Hà giữ hình ảnh sạch, ít scandal, tham gia các sự kiện thời trang, dự án cộng đồng và điều hành viện thẩm mỹ riêng tại Hà Nội. Cô được khen ngợi vì xây dựng thương hiệu cá nhân hướng đến hình ảnh "nữ tổng tài trẻ".

Trước khi về chung nhà, Đỗ Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương đã có quãng thời gian yêu kín tiếng nhưng thường xuyên bị "team qua đường" tóm dính. Viết Vương năm nay 31 tuổi, anh là thiếu gia của Tập đoàn Sơn Hải. Trước đám cưới, Viết Vương vẫn thường xuyên đi chợ, xách túi, cùng vợ đi siêu thị, thậm chí đảm nhận luôn vai trò "phó nháy" chuyên nghiệp trong những chuyến du lịch. Những bức ảnh đời thường của Đỗ Hà với nụ cười rạng rỡ đều được chính tay chồng chụp. Trước đây, Viết Vương rất kín tiếng, trang cá nhân cài chế độ riêng tư.

Trong lễ cưới, Viết Vương nhắn nhủ vợ: "Cảm ơn em, người con gái đã xuất hiện trong cuộc đời anh và cho anh biết thế nào là tình yêu. Em à, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng vì tình yêu này. Không chỉ là những lời nói ngọt ngào mà còn là những khoảnh khắc trôi qua mỗi ngày, tất cả sẽ ngập tràn tình yêu. Hôm nay, sau tất cả những năm tháng chờ đợi, anh đã sẵn sàng bước đến, cầm đôi tay và cùng em đi qua những chặng đời phía trước".