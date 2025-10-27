Vụ một phụ nữ đuối nước ở hồ Hoàn Kiếm: Lực lượng chức năng vận động vào bờ nhưng nạn nhân không vào

Sự việc một phụ nữ không mặc quần áo, đuối nước ở hồ Hoàn Kiếm đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Chiều nay (27/10), Công an phường Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc, theo nguồn tin trên báo Dân trí.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 25/10. Thời điểm này, một số người dân tập thể dục tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (vị trí đối diện số 9 Hàng Khay) đã kêu gọi mọi người giúp đỡ khi phát hiện một phụ nữ có dấu hiệu không bình thường đang bơi dưới hồ. Cảnh sát sau đó đã liên hệ lực lượng cứu hộ và Trung tâm cấp cứu 115 để hỗ trợ cứu người.

Người phụ nữ lội ra khu vực nước sâu ở hồ Hoàn Kiếm rồi đuối nước.

Cảnh sát thông tin, lực lượng chức năng cùng người dân đã vận động người phụ nữ trên di chuyển vào bờ nhưng người này không đi vào mà tiếp tục bơi ra giữa hồ. Sau đó, người phụ nữ được Đội viên Đội An ninh trật tự thuộc Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cùng một người đàn ông ngoại quốc bơi ra cứu, đưa vào bờ.

Thời xảy ra sự việc, nạn nhân không mặc quần áo. Lực lượng cứu hộ và Trung tâm cấp cứu 115 đã sơ cứu nạn nhân tại chỗ, sau đó đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Tuy nhiên, người phụ nữ không qua khỏi.

Sau sự việc, UBND phường Hoàn Kiếm đã chỉ đạo công an phường phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân, xác minh nhân thân, danh tính người bị nạn.

Nạn nhân được đưa lên bờ sơ cứu, sau đó đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ không mặc đồ, chới với giữa hồ Hoàn Kiếm. Trong đoạn clip, trên bờ có nhiều người theo dõi sự việc. Một lát sau, người phụ nữ có dấu hiệu chìm dần, có 2 người đàn ông đã bơi ra đưa nạn nhân vào bờ, sơ cứu tại chỗ.

Theo nguồn tin trên báo VietNamNet, một số nhân chứng cho biết ban đầu, người phụ nữ đi men theo bờ hồ trong tình trạng không mặc quần áo. Tiếp đó, nạn nhân di chuyển ra xa bờ hơn thì bị đuối nước. Bước đầu xác định, người này có các dấu hiệu mắc bệnh lý, dẫn đến mất kiểm soát khi xuống nước. Công an đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ lấy vân tay để xác minh danh tính nạn nhân.

Trước thông tin khi người phụ nữ đi ra giữa hồ, có nhiều người nhìn thấy nhưng không cứu nạn nhân, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ, theo nguồn tin trên báo Người Lao Động.