Tròn 4 năm VinFast ra ô tô điện: Hơn 243.000 xe bán ra, cả chục sản phẩm phủ các phân khúc, nhiều mẫu lọt 'bảng vàng' doanh số

VinFast phủ rất nhiều phân khúc chỉ trong 4 năm

Cách đây tròn 4 năm, ngày 15/10/2021, VinFast chính thức ra mắt mẫu ô tô điện thương mại đầu tiên của hãng là VF e34. Xe được trang bị pin lithium cho quãng đường 285 km, bảo hành 10 năm và định vị trong phân khúc SUV cỡ C. Mức giá khởi điểm 690 triệu đồng (chưa gồm khuyến mãi tiên phong) cùng chính sách thuê pin đã tạo nên mô hình kinh doanh khác biệt.

VF e34 là mẫu ô tô điện thương mại đầu tiên của VinFast bán ra thị trường. Ảnh: VinFast

Bước sang năm 2022, VinFast trình làng hai mẫu SUV “flagship” VF 8 và VF 9, đánh dấu bước tiến ra thị trường quốc tế. Cặp đôi SUV cỡ D và E này không chỉ ra mắt tại Việt Nam mà còn hiện diện tại Mỹ, Canada cùng nhiều quốc gia châu Âu.

VF 8 và VF 9 là các mẫu xe còn được bán cả tại Mỹ và Canada. Ảnh: VinFast

Dải sản phẩm ô tô điện của VinFast tiếp tục mở rộng với các mẫu VF 5, VF 6 và VF 7, bao phủ phân khúc gầm cao từ cỡ A đến C. Đến năm 2024, hãng gây “sốt” khi giới thiệu VF 3 - mẫu ô tô điện mini giá chỉ từ 235 triệu đồng cùng chính sách thuê pin linh hoạt. Mức giá này tương đương hai chiếc xe tay ga cao cấp, giúp người Việt dễ dàng chạm tới giấc mơ sở hữu ô tô.

Bước sang đầu năm 2025, VinFast lại tạo bất ngờ với dải sản phẩm Green hướng tới riêng giới kinh doanh dịch vụ, gồm Minio Green, Limo Green, Herio Green và Nerio Green, cùng xe tải điện EC Van phục vụ vận chuyển hàng hóa đô thị. Trong đó, Minio Green, Limo Green là 2 mẫu hoàn toàn mới nằm ở phân khúc mini và MPV.

VinFast tiếp cận nhóm dịch vụ bằng các mẫu xe thực dụng. Ảnh: AP

Lượng bán khủng, liên tục lập kỷ lục trên thị trường

VinFast ghi nhận mức tăng trưởng khủng về doanh số xe điện qua từng năm, liên tục lập kỷ lục mới trên thị trường. Quý cuối 2021, chỉ với mẫu VF e34, hãng bán được 85 xe điện. Sang năm 2022, con số tăng lên 7.400 xe, rồi bứt phá mạnh mẽ với 34.855 xe trong năm 2023. Đến năm 2024, doanh số đạt 97.399 xe, gấp gần 3 lần năm trước.

Chỉ trong ba quý đầu năm 2025, VinFast đã giao 103.884 xe, vượt tổng doanh số của cả năm 2024. Đây là kỷ lục chưa từng có trong ngành ô tô Việt Nam, khi chưa thương hiệu nào đạt được mức tiêu thụ lớn như vậy chỉ sau 9 tháng đầu năm.

VinFast có mức tăng trưởng nhanh chóng đặc biệt trong giai đoạn 2024-2025. Nguồn số liệu: VinFast

Như vậy, tính đến nay, VinFast đã bán được hơn 243.000 ô tô điện. Không chỉ giới hạn trong nước, xe VinFast hiện diện tại nhiều quốc gia. Trong khu vực Đông Nam Á, Indonesia là thị trường nổi bật với các mẫu VF 3, VF 5 và VF e34. Ở một số quốc gia khác trong khu vực, các mẫu VF 5 và VF e34 cũng được sử dụng dưới dạng taxi của Xanh SM.

VF 3 và VF 5 là các mẫu xe trụ cột doanh số của hãng. Ảnh: VinFast

Trong đó, VF 3 và VF 5 là hai mẫu xe có doanh số ấn tượng nhất của VinFast. Năm 2024, cả hai đều dẫn đầu toàn thị trường ô tô Việt Nam, vượt xa các mẫu xe xăng truyền thống. VF 5 đạt khoảng 32.000 xe, còn VF 3 khoảng 25.000 xe, cao hơn đáng kể so với Mitsubishi Xpander (hơn 19.400 xe) và Ford Ranger (hơn 17.500 xe) - những mẫu từng giữ vị trí dẫn đầu nhiều năm liền.

VinFast mở rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới

Tại châu Á,VinFast đang tập trung chiến lược vào ba thị trường châu Á trọng điểm gồm Ấn Độ, Indonesia và Philippines. Ở Ấn Độ, hãng đã khánh thành nhà máy với công suất có thể lên tới 150.000 xe/năm. Cùng lúc đó, tại Indonesia, VinFast đang xây dựng nhà máy quy mô 50.000 xe/năm. Xe VinFast cũng đã xuất hiện tại một số quốc gia khác trong khu vực như Lào, Thái Lan và Philippines...

Trên thế giới, VinFast hiện xuất hiện tại Mỹ, Canada, Pháp, Đức và Hà Lan..., đồng thời đang mở rộng mạng lưới đại lý tại châu Âu. Đặc biệt, tại Mỹ, VinFast đã đầu tư hàng tỷ USD để xây dựng nhà máy, công suất ban đầu dự kiến 150.000 xe/năm, lịch khánh thành vào năm 2028.