Theo ghi nhận của HKFP, không khí tang thương vẫn bao trùm khu Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) khi người dân thắp nến, đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân. Đến 16h ngày thứ Ba (2/12), cảnh sát địa phương cho biết 127 thi thể đã được nhận dạng, trong khi 29 thi thể khác vẫn chưa thể xác định danh tính do mức độ cháy quá nghiêm trọng. Ngoài ra, khoảng 30 cư dân vẫn được xem là mất tích.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 7 trong số 8 tòa nhà, ảnh hưởng đến hơn 1.980 hộ dân, trở thành một trong những thảm kịch tồi tệ nhất tại Hong Kong trong nhiều thập kỷ.

Ảnh Ate Ja

Trong thông báo mới nhất, Bộ Nội vụ (HAD) xác nhận cư dân của tòa Wang Chi House – tòa nhà duy nhất không bị ngọn lửa nuốt trọn – sẽ được phép quay lại căn hộ để lấy đồ dùng cá nhân trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm. Người dân có thể vào nhà từ 9h đến 21h, phải xuất trình giấy tờ tùy thân và đăng ký tại điểm tiếp nhận đặt gần khu Kwong Yee House. Mỗi hộ được cử tối đa hai người và chỉ được lưu lại trong 1,5 giờ.

Quan chức HAD - ông Henry Lai nhấn mạnh với HKFP, cư dân phải rời đi ngay sau khi thu gom tài sản cần thiết do cảnh sát vẫn đang điều tra hiện trường và tiến hành các bước xử lý tiếp theo.

Ảnh CNN

Liên quan đến vụ việc, cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 15 người, gồm 14 nam và 1 nữ, tuổi từ 40 đến 77, với cáo buộc ngộ sát. Nhóm này bao gồm nhân sự của nhà thầu chính, đơn vị tư vấn xây dựng và các nhà thầu phụ phụ trách giàn giáo, tường bao – những yếu tố được cho là góp phần khiến ngọn lửa lan nhanh.

Cảnh sát cũng cho biết họ đang xác minh các hình ảnh lan truyền trên diễn đàn LIHKG và mạng xã hội X (Twitter), được cho là chụp bên trong những căn hộ cháy rụi có thể chứa hình ảnh thi thể nạn nhân. Tuy nhiên, lực lượng này không xác nhận tính xác thực của các bức ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về khả năng rò rỉ thông tin, bởi chỉ lính cứu hỏa và đơn vị nhận dạng nạn nhân thảm họa được phép tiếp cận khu vực này.

Trong phản hồi gửi báo chí, cảnh sát Hong Kong nhấn mạnh họ "đặc biệt lo ngại" trước việc các hình ảnh nhạy cảm bị lan truyền: "Vì sự tôn trọng đối với những người đã khuất, cảnh sát kêu gọi công chúng không lưu giữ hay chia sẻ hình ảnh hiện trường nhằm tránh gây tổn thương thêm cho gia đình nạn nhân và cộng đồng".

Vì sự tôn trọng đối với những người đã khuất, cảnh sát kêu gọi mọi người không lan truyền những hình ảnh hiện trường trong căn hộ có cả thi thể các nạn nhân (Ảnh HKFP)

Những ngày tới, công tác nhận dạng thi thể và điều tra nguyên nhân vụ cháy vẫn tiếp tục, trong khi hàng nghìn cư dân bị ảnh hưởng bắt đầu đối mặt với hành trình dài tái thiết cuộc sống sau thảm họa chưa từng có này.

Phương án hỗ trợ những người thoát nạn

Chính quyền Hong Kong cho biết thêm họ cũng đang triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ khẩn cấp cho hơn 1.900 hộ dân bị ảnh hưởng sau vụ cháy. HKFP thông tin, một trung tâm tiếp nhận tạm thời đã được thiết lập để ghi nhận nhu cầu của từng gia đình, hỗ trợ giấy tờ, cung cấp nơi nghỉ tạm trong đêm đầu và phân phối nhu yếu phẩm cơ bản.

Các cơ quan chức năng, bao gồm Bộ Nội vụ và các nhóm phúc lợi xã hội, đang phối hợp để đảm bảo những cư dân mất nhà trong vụ cháy được bố trí lưu trú tạm thời tại khách sạn, ký túc xá hoặc nhà người thân, tùy vào nhu cầu và mức độ thiệt hại. Nhiều gia đình được hỗ trợ di chuyển khẩn cấp, nhận tiền trợ cấp ban đầu và hướng dẫn về thủ tục xin nhà tạm thông qua các chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho nạn nhân thiên tai và hỏa hoạn tại Hong Kong.

Ảnh SCMP

Ảnh HKFP

Theo SCMP, chính quyền vẫn tiếp tục rà soát số lượng hộ dân cần tái định cư lâu dài, đồng thời lập các bàn hỗ trợ di động tại khu vực Kwong Fuk để giải quyết các trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là với người già, người khuyết tật hoặc những gia đình có trẻ nhỏ. Các tổ chức xã hội cũng tham gia hỗ trợ chăm sóc tâm lý sau sang chấn, khi nhiều cư dân sống sót cho biết họ vẫn bị ám ảnh bởi cảnh tượng trong đêm xảy ra vụ cháy.

Một quan chức Bộ Nội vụ khẳng định thành phố "sẽ không để bất kỳ gia đình nào bị bỏ lại phía sau", đồng thời cho biết các phương án tái định cư dài hạn đang được xem xét để đảm bảo các hộ dân mất nhà có thể ổn định cuộc sống trong thời gian sớm nhất.



