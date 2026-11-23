Một doanh nhân tại Nhật Bản bị trộm đột nhập nhà riêng, lấy đi 20 kg vàng và hơn 4 tỷ đồng tiền mặt khi không có mặt ở nhà.

Một vụ trộm quy mô lớn vừa xảy ra tại tỉnh Hyogo, miền Tây Nhật Bản, khi kẻ gian đột nhập nhà riêng của một doanh nhân và lấy đi khoảng 20 kg vàng cùng 157.000 USD tiền mặt. Tổng giá trị số tài sản bị đánh cắp ước tính lên tới hơn 2,6 triệu USD.

Theo thông tin được công bố ngày 22/11, vụ việc xảy ra tại thành phố Nishinomiya, tỉnh Hyogo. Ngôi nhà bị đột nhập thuộc sở hữu của một giám đốc điều hành doanh nghiệp khoảng 40 tuổi.

Một vụ trộm quy mô lớn xảy ra tại tỉnh Hyogo, Nhật Bản (Ảnh: Japantoday)

Khoảng 2h30 sáng thứ Bảy (21/11), một công ty an ninh đã liên hệ với cảnh sát sau khi hệ thống giám sát tại ngôi nhà phát hiện những hoạt động bất thường. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra.

Tại đây, cảnh sát phát hiện cửa nhà có dấu hiệu bị phá, bên trong xuất hiện nhiều dấu vết cho thấy có người đã đột nhập. Qua kiểm tra ban đầu, giới chức xác định số vàng và tiền mặt được cho là cất giữ trong nhà đã biến mất.

Tài sản bị lấy đi gồm khoảng 20 kg vàng, có giá trị ước tính khoảng 2,5 triệu USD (hơn 64 tỷ đồng), cùng khoảng 157.000 USD tiền mặt (hơn 4 tỷ đồng). Tổng giá trị tài sản bị đánh cắp vào khoảng 2,657 triệu USD (hơn 68 tỷ đồng).

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ việc, không có ai ở trong nhà. Chủ nhân ngôi nhà, cũng là giám đốc điều hành một công ty, đang ở độ tuổi 40 và không có mặt tại hiện trường khi vụ đột nhập xảy ra.

Hiện cảnh sát Nhật Bản đang điều tra vụ việc theo hướng trộm cắp tài sản. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng chức năng là phân tích hình ảnh từ các camera an ninh được lắp đặt trong khu vực xung quanh ngôi nhà nhằm tìm kiếm manh mối về những người có liên quan.

Theo nhận định ban đầu của cảnh sát, một hoặc nhiều nghi phạm có thể đã lợi dụng thời điểm chủ nhà vắng mặt để đột nhập, lấy đi số tài sản có giá trị lớn rồi rời khỏi hiện trường.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra để xác định thời điểm chính xác các nghi phạm đột nhập, cách thức chúng vượt qua hệ thống an ninh cũng như danh tính những người đứng sau vụ trộm.

Hiện nhà chức trách chưa công bố thêm thông tin về nghi phạm hay khả năng thu hồi số vàng và tiền mặt bị đánh cắp.

Nguồn: Japan Today, NHK WORLD-JAPAN