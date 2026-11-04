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Trộm đồng hồ 7,6 tỷ, kẻ gian đặt dịch vụ chuyển phát trả lại chỉ 2 ngày sau đó

Hồng Duy
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Một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trị giá khoảng 7,6 tỷ đồng bị đánh cắp tại Tokyo bất ngờ được gửi trả đến cửa hàng bằng dịch vụ chuyển phát, kèm theo mảnh giấy viết tay xin lỗi. Tuy nhiên, danh tính nghi phạm vẫn chưa được xác định.

Theo truyền thông Nhật Bản ngày 2/11, vụ trộm xảy ra hôm 29/10 tại một cửa hàng trong khu phức hợp thương mại Nakano Broadway ở Tokyo.

Nghi phạm là một người đàn ông giả làm khách hàng, vào cửa hàng và đề nghị đeo thử chiếc đồng hồ cao cấp của thương hiệu Thụy Sĩ Audemars Piguet. Sau khi đeo chiếc đồng hồ trị giá 290.000 USD (khoảng 7,6 tỷ đồng), người này bất ngờ bỏ chạy khỏi cửa hàng.

Hình ảnh từ camera an ninh tại tầng hầm thứ nhất của khu phức hợp ghi lại cảnh một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ, chạy xuống thang cuốn. Trên cổ tay trái của người này có vật thể được cho là chiếc đồng hồ vừa bị đánh cắp.

Tuy nhiên, diễn biến bất ngờ xảy ra vào ngày 1/11, khi cửa hàng nhận được một bưu kiện gửi từ tỉnh Aichi. Bên trong là chiếc đồng hồ bị mất cùng một mảnh giấy viết tay gửi lời xin lỗi về vụ trộm.

Theo các nguồn tin điều tra, cửa hàng đã kiểm tra số seri và xác nhận đây chính là chiếc đồng hồ bị đánh cắp hôm 29/10.

Dù tài sản đã được trả lại, cảnh sát Tokyo vẫn đang truy tìm nghi phạm để điều tra hành vi trộm cắp.

Các manh mối từ camera an ninh cho thấy người đàn ông có thể đã di chuyển bằng taxi và tàu hỏa sau khi gây án. Khoảng một giờ sau vụ trộm, người này xuất hiện tại ga Tokyo. Cơ quan điều tra nhận định nghi phạm nhiều khả năng đã lên một chuyến tàu cao tốc đi về phía tây.

Đây không phải vụ trộm đồng hồ xa xỉ đầu tiên xảy ra tại Nakano Broadway. Hồi tháng 8, bốn chiếc đồng hồ cao cấp với tổng trị giá 200 triệu yen (khoảng 1,3 triệu USD, tương đương 34 tỷ đồng) cũng bị đánh cắp tại một cửa hàng khác trong cùng khu phức hợp thương mại.

Vụ việc mới nhất thu hút sự chú ý bởi chiếc đồng hồ trị giá hàng trăm nghìn USD được trả lại chỉ vài ngày sau khi bị lấy cắp, kèm theo lời xin lỗi của người thực hiện hành vi trộm cắp. Tuy nhiên, động cơ đằng sau hành động này hiện vẫn chưa được làm rõ.

Tham khảo: Straits Times

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Tags

Tokyo

Audemars Piguet

Broadway

trộm cắp

đồng hồ

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