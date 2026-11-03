Đồi chè Việt Nam vừa lọt chung kết Nhiếp ảnh gia thời tiết, có hàng trăm "bát úp" như vịnh Hạ Long ở đâu?

Đồi chè Việt Nam này vừa lọt chung kết một cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế nhờ khoảnh khắc hàng trăm quả đồi ẩn hiện trong sương sớm.

Đồi chè Việt Nam có hàng trăm "bát úp" ẩn hiện giữa màn sương

Trong bức ảnh đang được bình chọn tại Weather Photographer of the Year 2026 (Nhiếp ảnh gia thời tiết của năm 2026), những quả đồi xanh nhấp nhô nối tiếp nhau gần như không thấy điểm kết thúc. Lớp sương nằm thấp giữa các thung lũng nhỏ, trong khi những đỉnh đồi nhô lên đón ánh sáng đầu ngày, khiến đồi chè Việt Nam hiện ra như những lớp sóng xanh giữa biển mây.

Đồi chè Long Cốc nổi bật với hàng trăm quả đồi tròn nối tiếp nhau, nhìn từ xa như những chiếc “bát úp” khổng lồ. (Ảnh: Mahmudul Hasan)

Bức ảnh mang tên Misty Sunrise Over the Long Coc Tea Hills của nhiếp ảnh gia Mahmudul Hasan. Theo Hiệp hội Khí tượng Hoàng gia Anh, tác giả thức dậy từ 3h sáng, di chuyển trong bóng tối tới điểm chụp trước khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương.

Tác phẩm là một trong 30 bức ảnh được chọn vào danh sách chung kết từ hơn 5.500 tác phẩm gửi về cuộc thi Nhiếp ảnh gia thời tiết của năm 2026. Địa điểm xuất hiện trong ảnh chính là đồi chè Long Cốc, xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ.

Sáng sớm, sương len giữa các đồi chè khiến toàn bộ cảnh quan hiện lên bồng bềnh như những lớp sóng xanh. (Ảnh: Du lịch Phú Thọ)

Điều làm Long Cốc khác biệt với nhiều vùng chè khác là địa hình gồm hàng trăm quả đồi tròn, nằm nối tiếp nhau. Nhìn từ xa, từng quả đồi giống như những chiếc bát úp khổng lồ, còn khi quan sát ở vị trí cao, các lớp đồi xanh kéo dài tới tận chân trời.

VnExpress từng ví cảnh quan này như "vịnh Hạ Long vùng trung du". Thay vì những đảo đá nhô lên giữa mặt biển, Long Cốc là những "đảo chè" xanh mướt nổi lên giữa thung lũng, đặc biệt rõ vào sáng sớm khi sương còn nằm thấp.

Vùng chè hơn 1.200ha, mỗi quả đồi rộng khoảng 1ha

Theo Báo Phú Thọ, xã Long Cốc hiện có hơn 1.200ha chè, trong đó hơn 1.100ha đang cho thu hoạch. Hàng trăm quả đồi hình bát úp đã trở thành cảnh quan nhận diện của vùng đất này.

Cận cảnh những luống chè xanh được trồng uốn theo sườn đồi, tạo thành các đường cong ôm lấy từng quả đồi “bát úp” đặc trưng của Long Cốc. (Ảnh: Báo Phú Thọ)

Các số liệu mới cũng cho thấy quy mô vùng chè hiện lớn hơn nhiều con số khoảng 600–670ha thường xuất hiện trong những tài liệu du lịch trước đây. Riêng lượng chè búp tươi thu hoạch tại Long Cốc đạt gần 19.000 tấn mỗi năm.

VnExpress cho biết mỗi quả đồi chè đặc trưng có diện tích khoảng 1ha. Các luống chè được trồng men theo địa hình, tạo thành những đường cong bao quanh sườn đồi. Khi nhìn từ trên cao, những đường chè uốn lượn càng làm hình dáng "bát úp" trở nên rõ rệt.

Chính địa hình đặc biệt này khiến Long Cốc từng được ví như một “vịnh Hạ Long xanh” giữa vùng trung du. (Ảnh: Antamtour)

Cảnh quan Long Cốc thay đổi nhiều nhất theo ánh sáng và thời tiết. Sáng sớm, sương len vào khoảng trũng giữa các đồi; khi mặt trời lên, ánh sáng xuyên qua lớp hơi nước, lần lượt làm nổi bật từng quả đồi ở các khoảng xa gần khác nhau.

Đây cũng chính là điều khiến khu vực trở thành điểm đến quen thuộc của giới nhiếp ảnh. Không ít người tới từ hôm trước, ngủ lại gần đồi chè rồi thức từ rất sớm để chờ đúng khoảnh khắc bình minh và sương gặp nhau.

Đêm săn Ngân Hà, sáng săn mây

Nếu chỉ ghé Long Cốc vào ban ngày, du khách có thể bỏ lỡ hai trải nghiệm được nhiều người tìm kiếm nhất ở đây.

Vào những đêm trời quang, ít mây và điều kiện quan sát thuận lợi, bầu trời Long Cốc đủ tối để nhìn và chụp dải Ngân Hà. Theo kinh nghiệm được VnExpress ghi nhận, khoảng từ 0h đến 4h là khung thời gian thường được những người chụp thiên văn lựa chọn, tùy mùa và vị trí của dải Ngân Hà trên bầu trời.

Long Cốc cũng là điểm được nhiều du khách và nhiếp ảnh gia tìm đến để săn mây, bình minh và chụp dải Ngân Hà. (Ảnh: Tiktok)

Sau một đêm săn sao, du khách có thể tiếp tục chờ bình minh. Khoảng 6–8h sáng là thời điểm đẹp để quan sát các đồi chè khi nắng còn dịu và sương chưa tan hết. Buổi chiều, khoảng 17–18h cũng thích hợp để chụp những lớp đồi trong ánh nắng thấp.

Mùa Thu – Đông đặc biệt hấp dẫn với những người muốn săn mây và sương. Báo Phú Thọ cho biết giai đoạn khoảng tháng 9 đến tháng 12 thường là thời điểm Long Cốc thu hút khách nhờ điều kiện cảnh quan đẹp, nhất là vào những sáng độ ẩm cao và trời lạnh.

Khi mặt trời lên, ánh sáng xuyên qua màn sương làm từng quả đồi lần lượt nổi bật với nhiều lớp xa gần. (Ảnh: Báo Tổ quốc)

Tuy vậy, biển mây hay sương dày không phải hiện tượng ngày nào cũng xuất hiện. Du khách nên theo dõi dự báo thời tiết, độ ẩm và tình trạng mây trước chuyến đi thay vì mặc định cứ đến Long Cốc vào sáng sớm là có thể săn được cảnh giống trong những bức ảnh nổi tiếng.

Đến Long Cốc không chỉ để chụp ảnh

Long Cốc cách Hà Nội khoảng 125km, phù hợp với hành trình hai ngày một đêm. Để chủ động săn bình minh, du khách nên lưu trú từ tối hôm trước thay vì xuất phát từ Hà Nội vào sáng sớm.

Đường tới khu vực xã Long Cốc tương đối thuận tiện, nhưng đường lên một số điểm ngắm toàn cảnh có đoạn dốc và nhiều sỏi đá. Người không quen chạy xe máy đường dốc có thể sử dụng dịch vụ xe của người dân địa phương để lên điểm chụp, đặc biệt khi đi lúc trời còn tối.

Ngoài ngắm cảnh, du khách có thể đi giữa các luống chè, trải nghiệm hái chè và tìm hiểu đời sống của người dân địa phương. (Ảnh: MAI CHÂU HIDEAWAY)



Ngoài ngắm cảnh, du khách có thể đi giữa các luống chè, trải nghiệm hái chè, tìm hiểu quá trình chế biến và thưởng thức sản phẩm ngay tại vùng nguyên liệu. Long Cốc hiện có 6 cơ sở homestay và mỗi năm đón khoảng 3.000–4.000 lượt khách, phần lớn tập trung vào các dịp nghỉ lễ và mùa săn mây.

Khu vực này còn có cộng đồng người Mường, Dao sinh sống lâu đời. Những trải nghiệm văn hóa, ẩm thực bản địa, nhà sàn, lễ cấp sắc của người Dao hay các món đặc sản vùng trung du giúp chuyến đi không chỉ dừng ở hoạt động chụp ảnh đồi chè.

Du khách cũng có thể kết hợp Long Cốc với Vườn quốc gia Xuân Sơn, tạo thành hành trình khám phá thiên nhiên Phú Thọ trong hai ngày. Một số điểm khác quanh xã như đồi chè Bông 1, đồi Móng Ngựa, đồi Giát, thác Tắp hay thác Chín tầng cũng đang được địa phương khai thác cho du lịch.

Du khách đến Long Cốc có thể kết hợp tham quan Vườn quốc gia Xuân Sơn, nơi nổi bật với rừng nguyên sinh, hang động và cảnh quan núi đá vôi. (Ảnh: MOTOGO)

Việc một khoảnh khắc bình minh tại Long Cốc vượt qua hàng nghìn tác phẩm để xuất hiện trong chung kết Weather Photographer of the Year 2026 một lần nữa đưa cảnh quan nơi đây ra trước công chúng quốc tế. Nhưng ngay cả khi không gặp được biển mây giống bức ảnh dự thi, hình ảnh hàng trăm quả đồi chè tròn nối tiếp nhau vẫn là nét riêng khiến nơi này được liên tưởng tới một "vịnh Hạ Long" xanh trên đất liền.

Cuộc bình chọn công chúng của Weather Photographer of the Year 2026 kéo dài đến hết ngày 5/11, còn kết quả cuộc thi dự kiến được công bố ngày 17/11/2026.

Theo Hiệp hội Khí tượng Hoàng gia Anh (RMetS), Báo Phú Thọ, VnExpress