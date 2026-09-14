Hà Nội vào thu có một kiểu thời tiết rất dễ khiến người ta muốn tạm gác công việc, tìm một góc ngồi có nắng, có cây, có hiên nhà hoặc chỉ đơn giản là một khung cửa nhìn ra phố rồi gọi một ly cà phê. Nếu cũng đang tìm chỗ để ngồi thật lâu trong những ngày trời dịu như thế, 10 quán dưới đây là những cái tên đáng để lưu lại.

Có những ngày Hà Nội đẹp đến mức chẳng cần lên lịch đi đâu xa. Trời bớt nóng, nắng dịu hơn, gió bắt đầu mát và những con phố quen thuộc tự nhiên cũng trở nên dễ chịu. Một chiếc bàn ngoài hiên, ban công nhìn xuống phố hay khoảng sân có nhiều cây xanh lúc này đều trở thành "điểm đến" lý tưởng.

10 quán dưới đây không hoàn toàn giống nhau về phong cách. Có nơi hợp để ngồi một mình đọc sách, có nơi thích hợp cho một buổi brunch thong thả, có chỗ lại đúng kiểu tìm đến để uống cà phê rồi ngắm Hà Nội trôi qua trước mắt. Điểm chung là đều có một không gian đủ dễ chịu để ngồi lâu một chút và tận hưởng mùa thu Hà Nội.

1. Ngấm café - 71C Tôn Thất Thiệp

Nếu muốn tìm một quán nằm ngay trong khu phố cũ nhưng vẫn có góc ngồi để đón không khí mùa thu, Ngấm là cái tên khá vừa vặn.

Quán có ban công và khu vực ngồi ngay phía ngoài cửa, hai vị trí đặc biệt hợp vào những ngày Hà Nội mát trời. Ngồi ở đây, bạn có thể vừa uống cà phê vừa cảm nhận nhịp phố bên ngoài thay vì bị tách hoàn toàn khỏi không khí Hà Nội.

Không gian bên trong ấm cúng hơn nhưng bàn ghế được kê khá gần nhau nên nếu thích sự thoáng đãng, khu vực ngoài trời sẽ đáng chọn hơn. Menu có nhiều lựa chọn, mức giá tham khảo khoảng 59.000-65.000 đồng, ngoài đồ uống còn có bánh ngọt.

Một số món được thực khách nhắc đến gồm trà đào dưa lưới; riêng bánh cuộn vị chocolate caramel là lựa chọn đáng thử nếu muốn gọi thêm chút đồ ngọt cho một buổi chiều mùa thu.

Quán hiện được ghi nhận mở từ khoảng 8h đến tối; giờ đóng cửa có thể thay đổi theo ngày.

@minhtri253

2. Deep Sii - 36 Vạn Bảo

Deep Sii có nhiều cơ sở ở Hà Nội, nhưng nếu mục đích là tìm một nơi thoáng để ngồi trong những ngày đẹp trời, cơ sở Vạn Bảo khá đáng cân nhắc.

Điểm cộng nằm ở không gian rộng và tầm nhìn ra sân chơi chung, tạo cảm giác thoáng hơn so với kiểu quán nằm sâu trong nhà. Đây cũng là kiểu không gian khá hợp để ngồi trò chuyện hoặc tranh thủ làm việc vài tiếng mà không thấy quá bí. Menu có cold brew, các loại đồ uống từ trái cây và bánh. Một vài lựa chọn được đánh giá ổn là cold brew có vị vừa phải, nước mơ hương thảo không quá ngọt và waffle.

Nếu muốn đổi không khí, Deep Sii còn có các cơ sở ở Hồ Giám, Phan Huy Chú, Thái Thịnh, Nguyễn Cơ Thạch...

@hiemalduong

3. Tranquil - 19 Cao Bá Quát

Nhắc đến những quán cà phê có chất Hà Nội, Tranquil gần như là cái tên khó bỏ qua. Cơ sở ở Cao Bá Quát nằm trong một khu phố tương đối yên tĩnh, có không gian mang đúng tinh thần mà nhiều người tìm kiếm vào mùa thu: Chậm, trầm và không quá ồn ào.

Không gian của Tranquil thiên về đọc sách, trò chuyện nhỏ hoặc ngồi một mình. Quán cũng có thế mạnh ở cà phê và các loại đồ uống được pha chế theo hướng khá chỉn chu. Đặc biệt, Tranquil Cao Bá Quát có phần không gian ngoài trời, vì thế những ngày trời đẹp có thể chọn một chỗ gần cửa hoặc ngoài hiên thay vì ngồi hoàn toàn trong nhà.

Đây là kiểu quán mà bạn không nhất thiết phải tìm một hoạt động cụ thể. Mang theo một cuốn sách, tai nghe hoặc đơn giản là để điện thoại xuống một lúc cũng đủ. Một nguồn chuyên về specialty coffee ở Hà Nội cũng xếp Tranquil Cao Bá Quát vào nhóm quán có không gian yên tĩnh và tập trung vào cà phê.

@tranquilbookscoffee

4. MONO Coffee Lab - Hồ Xuân Hương

Nếu thích mùa thu theo một cách hiện đại hơn, MONO Coffee Lab là lựa chọn đáng thử.

MONO tập trung khá rõ vào cà phê, phù hợp với những người không chỉ tìm một nơi đẹp để chụp ảnh mà còn quan tâm đến chất lượng đồ uống. Quán có nhiều cơ sở, trong đó có địa điểm ở Hồ Xuân Hương và cơ sở Nguyễn Đình chiểu, Nguyễn Huy Tự.

Không gian mang hơi hướng tối giản, hiện đại, vì thế hợp với một buổi sáng bắt đầu bằng cà phê hoặc một chiều ngồi làm việc, đọc sách.

Cơ sở Hồ Xuân Hương hiện được ghi nhận mở từ 7h30 đến 22h30.

@mono.coffeelab

5. Xofa Café & Bistro - 14 Tống Duy Tân

Xofa là một trong những cái tên quen thuộc với những người thích tìm quán có sân vườn và nhiều góc ngồi ở khu vực trung tâm.

Nằm trên phố Tống Duy Tân, Xofa có nhiều khoảng xanh và những góc ngồi tạo cảm giác như tách khỏi sự náo nhiệt bên ngoài. Quán cũng phục vụ cả đồ ăn nên không nhất thiết phải đến chỉ để uống cà phê. Đây là lựa chọn hợp cho một buổi sáng cuối tuần: Gọi cà phê, ăn brunch, ngồi ở khu vực sân rồi thong thả tận hưởng thời tiết.

Nếu muốn tìm một nơi có thể đi cùng bạn bè, hẹn hò hoặc đơn giản là dành vài tiếng cho bản thân, Xofa khá dễ đáp ứng. Quán hiện được ghi nhận tại 14 Tống Duy Tân, mở xuyên suốt ngày và có cả mô hình vườn, cà phê và nhà hàng.

@dicaphekhong

6. Đòng Đòng Cafe - 18 Ngô Văn Sở

Đòng Đòng nằm ở 18 Ngô Văn Sở, một vị trí khá thuận tiện nếu muốn kết hợp cà phê với một vòng dạo phố trung tâm.

Không gian quán có nét riêng, đủ gần với phố nhưng vẫn tạo cảm giác tách khỏi sự ồn ào khi bước vào. Đây là kiểu địa điểm phù hợp cho một buổi chiều mùa thu, nhất là khi không muốn đi quá xa khỏi khu vực trung tâm.

Quán hiện được ghi nhận mở khoảng 7h30-22h30 mỗi ngày.

@dicaphekhong

7. Reng Reng - ngõ 12B Lý Nam Đế

Reng Reng có một điểm rất khác so với phần lớn những cái tên trong danh sách: đây là nơi phù hợp nếu bạn muốn tập trung vào cà phê và sự yên tĩnh, thay vì tìm một quán có menu đồ ăn thật dài.

Quán nằm trong khu tập thể ở ngõ 12B Lý Nam Đế, mang lại cảm giác khá riêng tư và có chút hoài niệm. Không gian không quá lớn nhưng chính sự nhỏ gọn ấy lại tạo nên nét duyên của Reng Reng. Đây là lựa chọn thích hợp cho một buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, gọi một ly cà phê rồi ngồi yên nghe phố.

Một lưu ý nhỏ: Giờ hoạt động hiện được ghi nhận khá khác nhau theo từng ngày, chủ yếu trong khung ban ngày, vì vậy nên kiểm tra trước khi đến.

@quanhchilllam

8. Aioi Cafe & Stay - 13 Lê Văn Hưu

Aioi là lựa chọn dành cho những người thích một quán có cảm giác nhẹ nhàng và riêng tư hơn.

Nằm trên phố Lê Văn Hưu, quán không quá xa những khu vực trung tâm quen thuộc nhưng vẫn tạo được một khoảng nghỉ khá dễ chịu. Với diện tích và quy mô vừa phải, Aioi hợp cho một cuộc hẹn nhỏ hoặc một buổi sáng muốn tìm chỗ ngồi yên.

Quán hiện mở cửa có sự khác biệt giữa ngày thường và cuối tuần.

@dicaphekhong

9. 18 grams - ngõ 97 Nguyễn Chí Thanh

Nằm ở số 3, ngõ 97 Nguyễn Chí Thanh, 18 Grams là một gợi ý đáng lưu lại nếu bạn không thích những quán quá đông và muốn tìm một không gian có chất riêng.

Quán mở từ khoảng 8h đến 22h, phù hợp cho cả cà phê sáng lẫn một buổi chiều thong thả. Không nằm trực tiếp trên mặt phố lớn cũng là một điểm cộng nếu điều bạn cần là cảm giác bớt ồn ào.

Với những ngày Hà Nội bắt đầu vào thu, đây là kiểu quán có thể ghé sau khi đi dạo quanh khu vực Nguyễn Chí Thanh, gọi một ly cà phê rồi ngồi lại thêm một chút thay vì vội vàng trở về nhà.

@coffee18grams

10. THAIYEN cafe - 184 Quán Thánh

THAIYEN ở Quán Thánh là cái tên đặc biệt hợp với những ai quan tâm nhiều đến cà phê hơn là một quán chỉ để chụp ảnh.

Thương hiệu này tập trung vào cà phê rang xay và các phương pháp pha chế, đồng thời có nhiều lựa chọn hạt với đặc tính khác nhau. Trên website chính thức, THAIYEN hiện giới thiệu các dòng như Cherry, Deep và Fusion, trong đó có những dòng phù hợp với espresso, phin hoặc pha thủ công.

Cơ sở Quán Thánh nằm ở 182-184 Quán Thánh, hiện được ghi nhận mở khoảng 7h30-22h.

@zizohanoi

Nếu muốn tìm một nơi để uống một ly cà phê tử tế trong buổi sáng trời se lạnh, thay vì chỉ tìm background đẹp, THAIYEN là cái tên đáng cân nhắc.

Đi cà phê vào mùa thu Hà Nội thực ra không cần một kế hoạch quá cầu kỳ. Có hôm chỉ cần chọn một quán có khoảng hiên, gọi món mình thích, nhìn nắng thay đổi trên mặt phố rồi ngồi thêm nửa tiếng cũng đủ thấy ngày chậm lại.

Nếu thích ngồi giữa phố và ngắm Hà Nội, có thể ưu tiên Ngấm, Đòng Đòng hoặc THAIYEN Quán Thánh. Nếu thích yên tĩnh, nhiều chất riêng, Tranquil, Reng Reng hay 18 Grams sẽ hợp hơn. Còn nếu muốn đi cùng bạn bè, ăn nhẹ rồi ngồi lâu, Xofa là lựa chọn dễ cân nhắc.

Và quan trọng nhất, hãy tranh thủ những ngày thời tiết đẹp. Bởi Hà Nội có thể có rất nhiều quán cà phê quanh năm, nhưng cảm giác ngồi ngoài hiên, nắng nhẹ, gió mát và nhìn một mùa thu đi qua trước mắt thì chỉ có thể tận hưởng thật trọn vẹn trong vài tháng ngắn ngủi.