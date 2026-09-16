Chỉ sau một chuyến đi cuối tuần, người phụ nữ trở về căn hộ và bất ngờ phát hiện một “vật thể lạ” hình chữ E xuất hiện trên giá phơi quần áo.

Sau chuyến đi cuối tuần tới Malaysia, cô Gillian Yap trở về căn hộ của mình tại Singapore. Một cảnh tượng bất thường xuất hiện ngay khi người phụ nữ này bước vào nhà.

Một đàn ong hàng nghìn con đã tạo thành một tổ có hình dạng giống chữ E ngay trên giá phơi quần áo.

“Tôi thực sự giật mình. Có hàng nghìn con ong. Đây là lần đầu tiên tôi gặp tình huống như vậy và cũng không biết chúng bắt đầu bay vào từ lúc nào”, nữ chuyên viên tư vấn thuế kể lại.

Điều khiến cô lo lắng là chiếc giá phơi có thể đổ xuống và kích động cả đàn ong.

Sau khi phát hiện sự việc, cô Yap liên hệ với Hội đồng thị trấn Tanjong Pagar. Một đơn vị kiểm soát sinh côn trùng sau đó được cử tới và mất khoảng 2 giờ để xử lý tổ ong.

Theo các chuyên gia, những con ong xuất hiện trong căn hộ của cô Yap là ong mật lùn đỏ (Apis florea), một trong hai loài ong lùn được tìm thấy tại Singapore.

Nhà sáng lập kiêm người nuôi ong John Chong tại Bee Amazed Garden cho biết loại ong này thường xuất hiện trên cây dọc hành lang các khu nhà ở công cộng hoặc trên ban công chung cư.

Đặc điểm đáng chú ý là chúng thích làm tổ trên những cành cây nằm ngang và mảnh hoặc trên lan can. Điều này phần nào lý giải vì sao một chiếc giá phơi quần áo có thể trở thành địa điểm lý tưởng đối với đàn ong.

Trường hợp của cô Yap không hiếm gặp. Xu hướng này thường xuất hiện vào đầu năm, khi thời tiết trở nên ấm hơn.

Theo những người nuôi ong và các tổ chức bảo tồn, ong thường di chuyển sang địa điểm mới vào khoảng cuối mùa mưa. Đây là thời điểm nhiều đàn ong bắt đầu tách đàn và xây tổ mới, chuẩn bị cho giai đoạn ít mưa hơn khi cơ hội tìm kiếm thức ăn tăng lên.

Khi phát hiện một đàn ong trong nhà, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên tự tìm cách loại bỏ chúng. Chủ nhà nên di chuyển tới khu vực an toàn, có thể đóng cửa để cách ly khu vực có ong và liên hệ với đơn vị chuyên nghiệp.

Giám đốc Chris Gan tại 1800NoPests cũng khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh bởi ong thường không đốt người nếu không bị kích động. Việc tự xử lý có thể gây nguy hiểm do bị ong đốt.

Các tổ chức bảo tồn khuyến khích lựa chọn di dời đàn ong thay vì tiêu diệt chúng nếu điều kiện cho phép.

Người nuôi ong kiêm nhà bảo tồn Xavier Tan cho biết không nhất thiết phải tiêu diệt cả đàn ong mà có thể di dời chúng đến nơi ở mới an toàn.

Theo The Straits Times