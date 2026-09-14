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Trở về nhà sau 6 tháng đi làm, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ngay khi mở cửa

Y Vân
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Một số người đặt nghi vấn về tính xác thực của đoạn phim này.

Một người đàn ông trở về nhà sau 6 tháng xa nhà đã gây sốc cho người xem sau khi đăng tải một video cho thấy hàng trăm quả trứng rắn được tìm thấy trong nhà. Tuy nhiên, một số người dùng mạng đã đặt ra khả năng đoạn phim này đã được dàn dựng.

Theo các bài đăng trên truyền thông và mạng xã hội Trung Quốc, một người đàn ông tên A, sống tại tỉnh Giang Tây, đã trở về nhà sau khoảng 6 tháng đi làm. Anh ta sững sờ trước cảnh tượng bất ngờ ngay khi bước vào bên trong.

Hàng trăm quả trứng rắn trắng chất đống trên một tấm chăn trải trên sàn nhà. Dấu hiệu cho thấy rắn đã từng sinh sống trong nhà cũng được tìm thấy ở nhiều nơi.

Cảnh tượng này lan truyền nhanh chóng sau khi được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

Nhưng những nghi vấn về tính xác thực của video nhanh chóng xuất hiện sau đó.

Một số netizen cho rằng những quả trứng được sắp xếp quá gọn gàng, không phải do rắn hoang đẻ ra, và cảnh tượng này trông không tự nhiên.

Hiện tại, vẫn chưa có xác nhận chính thức nào cho biết video đó có thực sự được quay trong một ngôi nhà bình thường hay không.

Trong khi đó, chính quyền địa phương cho biết giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8 là thời điểm rắn hoạt động mạnh nhất trong mùa sinh sản và kêu gọi người dân hết sức cẩn thận nếu rời khỏi nhà trong thời gian dài.

Giới chức cũng cảnh báo rằng những ngôi nhà tối tăm, ẩm ướt và ít người lui tới có thể trở thành môi trường thích hợp cho rắn sinh sống và đẻ trứng.

(Theo Sports Chosun)

Lời khuyên cho những gia đình thường xuyên bật đèn điện trên bàn thờ: Đừng quên kiểm tra chi tiết này trước khi ra khỏi nhà
Tags

Giang Tây

trứng rắn

mạng xã hội Trung Quốc

Kinh hoàng

rắn vào nhà

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