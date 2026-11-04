Trò chơi cảm giác mạnh bất ngờ dừng giữa không trung khiến hàng loạt du khách mắc kẹt gần 30 phút, mỗi người nhận đúng một cốc trà sữa bồi thường

Một trò chơi cảm giác mạnh tại khu du lịch ở Trung Quốc bất ngờ dừng hoạt động giữa chừng, khiến nhiều du khách bị treo lơ lửng trên cao gần 30 phút. Sau khi được đưa xuống an toàn, mỗi người chỉ nhận được một cốc trà sữa bồi thường.

Ngày 1/11, một sự cố bất ngờ xảy ra tại trò chơi “Bay lượn trên không” ở khu du lịch Quốc Sắc Thiên Hương, quận Ôn Giang, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Theo video được ghi lại tại hiện trường, hệ thống ghế bay bất ngờ dừng hoạt động khi đang ở trên cao. Toàn bộ du khách tham gia trò chơi bị treo lơ lửng giữa không trung, không thể di chuyển. Sự cố khiến nhiều người rơi vào tình huống ngoài dự kiến khi đang trải nghiệm trò chơi cảm giác mạnh.

Ảnh: Guancha

Một du khách bị mắc kẹt cho biết họ đã phải ngồi trên cao khoảng 30 phút trước khi tất cả được đưa xuống mặt đất an toàn. Tuy nhiên, sau sự cố, những du khách này không được hoàn lại tiền vé vui chơi trong ngày. Thay vào đó, khu du lịch chỉ bồi thường cho mỗi người một cốc trà sữa.

Ngày 2/11, nhân viên khu du lịch lên tiếng giải thích nguyên nhân sự việc. Theo đó, thời điểm xảy ra sự cố, tốc độ gió tức thời tại khu vực quá lớn, kích hoạt chương trình bảo vệ máy bơm của thiết bị khiến trò chơi tự động tạm dừng hoạt động.

Đại diện khu du lịch cho biết, tính từ thời điểm thiết bị ngừng hoạt động cho đến khi toàn bộ du khách được đưa xuống mặt đất an toàn, quá trình xử lý chỉ mất khoảng 20 phút.

Phía khu du lịch cũng khẳng định đã hoàn tất việc kiểm tra toàn diện thiết bị sau sự cố. Đến ngày 2/11, trò chơi này đã được mở cửa trở lại và hoạt động bình thường.

Sự việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, đặc biệt là chi tiết du khách phải trải qua gần nửa giờ treo lơ lửng giữa không trung nhưng khoản bồi thường nhận được chỉ là một cốc trà sữa.

Nguồn: Guancha