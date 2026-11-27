Người quản lý doanh nghiệp nhà nước trước khi làm việc tại doanh nghiệp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc và chưa nhận trợ cấp một lần thì doanh nghiệp căn cứ vào Quy chế và thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp để quyết định việc chi trả tiền trợ cấp đối với thời gian đó.

Ông Nguyễn Văn Bé làm việc tại các cơ quan nhà nước từ tháng 3/1987. Tháng 8/2011, ông giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính. Tháng 3/2019 đến nay, ông được UBND tỉnh điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Thời điểm nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/1/2027.

Ông Bé hỏi, căn cứ khoản 3 Điều 2 và Điều 37 Nghị định số 181/2026/NĐ-CP ngày 21/5/2026 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thì đến khi nghỉ hưu theo chế độ, ông có được nhận trợ cấp một lần cho toàn bộ thời gian công tác trước đây có đóng BHXH bắt buộc và chưa nhận trợ cấp một lần đến ngày nhận quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp nhà nước tại công ty TNHH MTV không?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 181/2026/NĐ-CP quy định: Trường hợp người quản lý doanh nghiệp nhà nước trước khi làm việc tại doanh nghiệp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc và chưa nhận trợ cấp một lần thì doanh nghiệp căn cứ vào Quy chế và thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp để quyết định việc chi trả tiền trợ cấp đối với thời gian đó.

Do đó, đề nghị ông liên hệ công ty để được hướng dẫn, xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

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