Theo bảng xếp hạng Travelers’ Choice Best of the Best Destinations do nền tảng du lịch trực tuyến Tripadvisor công bố, thành phố Huế của Việt Nam đã lọt vào danh sách 25 điểm đến trăng mật hàng đầu thế giới năm 2026. Đây là nhóm giải thưởng danh giá nhất của Tripadvisor, được lựa chọn dựa trên hàng triệu đánh giá thực tế của du khách trên toàn cầu, và chỉ những điểm đến thuộc top 1% có chất lượng cao nhất trên nền tảng mới được vinh danh.

Trong bảng xếp hạng năm nay, Huế đứng thứ 6 trong danh sách các điểm đến lý tưởng cho tuần trăng mật, sánh vai cùng nhiều thiên đường du lịch nổi tiếng như: Bali, Maldives, Mauritius, St. Lucia, Galle, Positano hay Napa Valley,... Đây đều là những địa danh nổi tiếng toàn cầu về du lịch nghỉ dưỡng và trăng mật, thu hút các cặp đôi nhờ cảnh quan đẹp, không gian riêng tư và dịch vụ cao cấp.

Huế là điểm đến du lịch nổi tiếng thuộc thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất của Việt Nam, chính thức được thành lập từ năm 2025 trên cơ sở toàn bộ tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây. Với bề dày lịch sử và văn hóa đặc sắc, nơi đây gây ấn tượng mạnh với du khách quốc tế nhờ vẻ đẹp cổ kính, nhịp sống chậm và không gian yên bình hiếm có so với nhiều điểm đến đông đúc khác trong khu vực.

Theo đánh giá từ Tripadvisor, quần thể di tích Cố đô Huế, Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận cùng hệ thống lăng tẩm, chùa chiền, sông Hương và các công trình kiến trúc cung đình tạo nên khung cảnh trầm mặc, lãng mạn, rất phù hợp cho các cặp đôi lựa chọn cho kỳ nghỉ trăng mật. Bên cạnh đó, Huế còn sở hữu nhiều bãi biển đẹp, khu nghỉ dưỡng cao cấp và hệ thống dịch vụ du lịch ngày càng hoàn thiện.

Ngoài giá trị di sản, Huế còn được đánh giá cao nhờ ẩm thực phong phú, chi phí hợp lý và trải nghiệm du lịch đa dạng. Du khách có thể kết hợp tham quan di tích, nghỉ dưỡng ven biển, khám phá đầm phá, thưởng thức đặc sản địa phương hoặc trải nghiệm các hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa cung đình. Chính sự hài hòa giữa thiên nhiên, lịch sử và sự yên tĩnh đã giúp Huế trở thành lựa chọn lý tưởng cho những chuyến trăng mật mang tính nghỉ dưỡng, thư giãn nhưng vẫn giàu trải nghiệm.

Việc Huế góp mặt trong danh sách cùng với Bali, Maldives hay Positano cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới. Trong những năm gần đây, nhiều địa danh trong nước liên tục được các tổ chức quốc tế uy tín vinh danh, khẳng định rằng Việt Nam không chỉ hấp dẫn bởi chi phí hợp lý mà còn bởi sự khác biệt về văn hóa, cảnh quan và trải nghiệm, đủ sức cạnh tranh với những thiên đường nghỉ dưỡng trên thế giới.