"Mỗi phút trôi qua đều có thể là một hiểm nguy đối với cháu bé. Điều chúng tôi nghĩ đến không phải là bắt được đối tượng nhanh đến đâu, mà là phải đưa được cháu trở về an toàn". Đó là chia sẻ của Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La, khi kể lại cuộc chạy đua nghẹt thở để giải cứu bé gái 6 tuổi bị bắt cóc.

Các trinh sát bắt giữ thành công đối tượng Hà Văn Tý

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 4/7, chỉ sau ít giờ kể từ khi nhận tin báo cháu Thào Thị A. (SN 2020, trú tại xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La) bị bắt cóc , Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai đã khống chế thành công đối tượng Hà Văn Tý (SN 1996, trú tại tỉnh Lào Cai) khi đang lẩn trốn tại xã Trạm Tấu và giải cứu an toàn cháu bé.

Cuộc chạy đua trong "thời gian vàng"

Kể về những giây phút nghẹt thở của chuyên án, Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh cho biết, cuộc truy bắt diễn ra trong nhiều giờ đồng hồ giữa thời tiết mưa lớn, trên địa bàn miền núi hiểm trở. "Đây là cuộc chạy đua nghẹt thở với thời gian để giải cứu Thào Thị A bị một đối tượng lạ mặt bắt cóc, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cháu bé", Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh nói.

Theo vị chỉ huy, khoảng 12 giờ trưa ngày 4/7, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo từ Công an xã Ngọc Chiến về việc cháu A. bị bắt cóc khi đang bán hoa quả ven đường cùng gia đình. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng đưa cháu bé rời khỏi hiện trường theo hướng tỉnh Lào Cai.

Trinh sát Công an tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Lào Cai đấu tranh, lấy lời khai đối tượng Hà Văn Tý.

"Ngay khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng và là vụ bắt cóc trẻ em đầu tiên xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là trẻ nhỏ, thời gian vàng để giải cứu rất ngắn. Chỉ cần chậm một chút, mọi tình huống xấu đều có thể xảy ra", Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh kể.

Không có nhiều thời gian để phân tích hay chờ thêm thông tin. Các tổ công tác lập tức được thành lập, đồng loạt tỏa đi nhiều hướng. Một mũi bám hiện trường, một mũi lần theo các tuyến đường đối tượng có thể di chuyển, một mũi phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai và Công an tỉnh Lai Châu để khép kín các hướng bỏ trốn.

Khó khăn lớn nhất là hiện trường nằm ở vùng núi cao, đường đèo quanh co, mưa lớn, trong khi quãng đường từ nơi xảy ra vụ việc đến địa điểm đối tượng lẩn trốn lên tới gần 180 km.

"Đối tượng liên tục thay đổi hướng di chuyển nhằm đánh lạc hướng lực lượng truy bắt. Chúng tôi cũng không biết chính xác cháu bé lúc đó ở đâu, sức khỏe ra sao, có bị khống chế hay không. Chính sự chưa biết đó tạo nên áp lực rất lớn", vị chỉ huy chia sẻ.

Bước ngoặt từ những khung hình camera

Bước ngoặt của chuyên án đến từ những hình ảnh camera an ninh của người dân. Dù vị trí camera cách hiện trường khoảng 70 km, từng khung hình vẫn được các trinh sát rà soát kỹ lưỡng.

Ngay sau khi hình ảnh được chuyển đến các đơn vị, Công an xã Mường Bú (tỉnh Sơn La) nhanh chóng nhận diện người đàn ông xuất hiện trong camera là Hà Văn Tý, người từng làm thuê trên địa bàn.

"Việc xác định đúng đối tượng ngay trong những giờ đầu có ý nghĩa quyết định. Khi biết mình đang truy bắt ai, các tổ công tác lập tức khoanh vùng được những địa điểm đối tượng có khả năng tìm đến", Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh cho hay.

Nhưng hành trình phía trước vẫn là cuộc đua không khoan nhượng. Suốt nhiều giờ, các trinh sát gần như không có thời gian nghỉ. Điện thoại liên tục đổ chuông, mọi thông tin mới đều được cập nhật từng phút để điều chỉnh hướng truy xét. "Anh em chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phải nhanh hơn đối tượng; nếu mình chậm, nguy hiểm đối với cháu sẽ tăng lên", Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh nói.

Cháu Thào Thị A được giải cứu an toàn trong vòng tay gia đình.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút, thông tin từ tổ công tác báo về cho biết đối tượng xuất hiện tại bản Cang Dông, xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai. Lực lượng phối hợp lập tức triển khai phương án vây bắt. Từng mũi trinh sát bí mật áp sát để tránh kích động đối tượng, gây nguy hiểm cho cháu bé.

"Khoảnh khắc khống chế được đối tượng, điều đầu tiên chúng tôi kiểm tra là tình trạng của cháu bé. Khi thấy cháu vẫn an toàn, tất cả mới thực sự thở phào", Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh nhớ lại. Chỉ ít phút sau, bé gái được các cán bộ công an bế khỏi nơi đối tượng lẩn trốn, đưa đến nơi an toàn rồi trao lại cho gia đình.

Theo Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, mỗi vụ bắt cóc trẻ em đều là một cuộc chạy đua đặc biệt. Thành công của chuyên án không chỉ nằm ở việc bắt giữ đối tượng mà quan trọng hơn là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nạn nhân.