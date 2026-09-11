Trinh sát bắt khẩn cấp Nguyễn Hoàng Ân, sinh năm 1999 lúc 20h

Khoảng 20 giờ 50 phút ngày 6/9, lực lượng trinh sát xác định Ân đang lẩn trốn và tổ chức bắt giữ khi đối tượng di chuyển trên đường Võ Chí Công, xã Thăng An.

Công an TP.Đà Nẵng ngày 11/9/2026 cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Ân (sinh năm 1999, trú thôn Đại An, xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng) gây ra hàng loạt vụ án.

Cụ thể, chỉ trong khoảng hơn 2 giờ chiều 5/9, trên địa bàn các xã Thạnh Bình, Tiên Phước và Chiên Đàn (TP.Đà Nẵng) liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc có dấu hiệu của các tội Cướp tài sản, Cướp giật tài sản, Hiếp dâm và Cố ý làm hư hỏng tài sản, nghi do cùng một đối tượng thực hiện.

Qua công tác truy xét, lực lượng Công an xác định đối tượng gây ra các vụ việc là Nguyễn Hoàng Ân, đối tượng từng có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích và Tàng trữ trái phép chất ma túy, chấp hành xong án phạt tù vào tháng 8/2025. Sau khi ra tù, đối tượng thường xuyên di chuyển qua nhiều địa bàn, có thói quen mang theo hung khí và chủ yếu sử dụng mạng xã hội để liên lạc, không sử dụng điện thoại nên việc xác định nơi lẩn trốn gặp nhiều khó khăn.

Tang vật vụ án - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Theo kết quả xác minh ban đầu, chiều 5/9, Ân điều khiển xe mô tô Sirius màu cam - đen, mang theo dao dài khoảng 40cm và liên tiếp gây ra nhiều vụ việc.

Khoảng 16 giờ 17 phút, tại đường tránh Nam Quảng Nam, đoạn qua thôn Bình An, xã Tiên Phước, Ân dùng xe mô tô chặn trước đầu ô tô do anh N.T.H. (sinh năm 1996, trú xã Trà My) điều khiển. Đối tượng cầm dao đe dọa, yêu cầu mở cửa xe. Khi anh H. điều khiển xe vượt qua, Ân dùng dao chém vào xe, làm trầy xước phần nhựa cửa phía ghế phụ.

Chỉ ít phút sau, trên Quốc lộ 40B, hướng về xã Tiên Thọ cũ, Ân phát hiện một xe ô tô khách 16 chỗ đang dừng ven đường. Đối tượng tiếp cận, cầm dao đe dọa tài xế và hành khách, yêu cầu đưa tiền. Do hoảng sợ, các hành khách đã đưa cho Ân tổng cộng 1,5 triệu đồng. Sau đó, đối tượng tiếp tục dùng dao gây thương tích cho tài xế, đồng thời làm hư hỏng một số bộ phận, thiết bị trên xe rồi bỏ đi.

Khoảng 16 giờ 30 phút, tại khu vực ngã ba đường tránh Nam Quảng Nam, Ân tiếp tục áp sát xe máy do chị L.T.H. (sinh năm 1992) điều khiển, chở chị N.T.K.L. (sinh năm 1983), rồi giật chiếc điện thoại Oppo màu xanh chị L. đang để trong túi quần và nhanh chóng bỏ chạy.

Đối tượng Ân tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Đến khoảng 17 giờ 24 phút, tại đường ĐT615, đoạn qua Trung đoàn 885 thuộc thôn Tú Bình, xã Chiên Đàn, Ân tiếp tục chặn xe của chị N.T.H. (sinh năm 2002). Đối tượng dùng dao khống chế, buộc chị H. chở vào khu vực đường bê tông rồi tiếp tục di chuyển đến đoạn đường vắng. Tại đây, Ân đã dùng vũ lực xâm hại tình dục chị H. Sau đó, đối tượng tiếp tục đe dọa, yêu cầu nạn nhân đưa tiền. Vì hoảng sợ, chị H. đưa cho Ân 500.000 đồng.

Sau khi liên tiếp gây án, Ân tìm cách xóa dấu vết, thay đổi biển số xe và di chuyển qua nhiều địa bàn nhằm đánh lạc hướng lực lượng truy bắt.

Đến khoảng 20 giờ 50 phút ngày 6/9, lực lượng trinh sát xác định Ân đang lẩn trốn và tổ chức bắt giữ khi đối tượng di chuyển trên đường Võ Chí Công, xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng. Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng Công an thu giữ phương tiện cùng nhiều tang vật liên quan.

Tang vật thu giữ gồm 1 xe mô tô Sirius màu cam - đen, 1 điện thoại Oppo màu xanh là tài sản của chị L.T.K.L., 1 cây rựa và 2 con dao.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ đối với Nguyễn Hoàng Ân để tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý theo quy định của pháp luật.