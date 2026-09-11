HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Ngân Văn Hữu SN 2005

Trang Anh
|

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng lúc nhóm của chị L. đi tham quan, Ngân Văn Hữu, nhà ở gần khu homestay đã sang chơi và thực hiện hành vi phạm pháp.

Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 10/9/2026 cho biết, Công an xã Cổ Lũng vừa nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại một khu homestay trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định Ngân Văn Hữu (sinh năm 2005) trú tại thôn Bó Nủa, xã Cổ Lũng là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp, thu hồi tài sản bị mất trả lại cho bị hại...

Trước đó, ngày 05/9/2026, Công an xã Cổ Lũng tiếp nhận tin báo của chị T.T.L (sinh năm1980) trú tại Hà Nội, về việc bị kẻ gian đột nhập vào khu homestay, lấy trộm 1 máy tính xách tay cùng một số tài sản, vật dụng khác.

Ngay sau khi nhận được tin báo, với quyết tâm nhanh chóng làm rõ đối tượng, tìm lại tài sản trả cho bị hại góp phần xây dựng hình ảnh du lịch địa phương, Công an xã Cổ Lũng đã nhanh chóng huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh làm rõ. Đến 15 giờ cùng ngày, Công an xã đã xác định được đối tượng gây ra vụ trộm cắp là Ngân Văn Hữu, đồng thời thu hồi tài sản trộm cắp.

- Ảnh 1.

Đối tượng Ngân Văn Hữu - Ảnh: Công an Thanh Hóa Đối tượng Ngân Văn Hữu - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng lúc nhóm của chị L. đi tham quan, Ngân Văn Hữu, nhà ở gần khu homestay, sang chơi. Trong lúc có mặt tại đây, Hữu phát hiện một chiếc laptop để trên ban công nhà sàn. Quan sát xung quanh, thấy không có người trông coi, cửa nhà sàn không khóa nên Hữu đã đi lên tầng 2, vào khu vực ban công lấy chiếc laptop.

Sau đó, mang về nhà cất giấu rồi đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngân Văn Hữu về tội “Trộm cắp tài sản”.

Qua vụ án, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, du khách và các cơ sở lưu trú, homestay cần nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức "tự phòng, tự quản, tự bảo vệ" tài sản, nhất là khi rời khỏi phòng hoặc khu vực sinh hoạt chung, tránh tạo sơ hở để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi trộm cắp. Kịp thời báo cáo cơ quan Công an nơi gần nhất khi xảy ra vụ việc để nhanh chóng xác minh theo quy định của pháp luật.

Quá khứ bất ngờ của giám đốc “Linh Lùn” - chủ chuỗi nhà hàng, karaoke vừa bị khám xét khẩn cấp
Tags

Văn Hữu

Thanh Hóa

trộm cắp tài sản

công an tỉnh Thanh Hóa

homestay

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại