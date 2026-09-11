Vụ việc khiến Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và Giám đốc bệnh viện Lê Đình Thanh Sơn bị bắt

Ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ được xác định "có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn".

Tối 10/9/2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế) cho biết đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu và Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 03 và 10/9/2026, Cục Cảnh sát kinh tế đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (Nguyên Giám đốc Sở Y tế, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự; do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Bị can Lê Đình Thanh Sơn (trái) và Nguyễn Huy Ngọc - Ảnh: Bộ Công an

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn; Cục Cảnh sát kinh tế đã tổ chức thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với ông Lê Đình Thanh Sơn và ông Nguyễn Huy Ngọc theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cục Cảnh sát kinh tế đang tập trung điều tra làm rõ quy mô, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Bắt 3 bị can thuộc công ty Việt Mỹ

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, hôm 24/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", đồng thời, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với 03 đối tượng, gồm: Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Mỹ; Hà Văn Nam, Giám đốc Công ty Việt Mỹ và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán Công ty Việt Mỹ về các tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 188 và Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Bùi Chân Phương đã thành lập và trực tiếp điều hành ba doanh nghiệp tại Việt Nam gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư y tế Sao Kim và Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai.

Các bị can từ trái qua: Bùi Chân Phương, Hà Văn Nam, Trần Thị Hồng Hạnh - Ảnh: Bộ Công an

Đồng thời, đối tượng thành lập 05 công ty tại Singapore và 03 công ty tại Hông Kông để mua đi, bán lại, nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam bán vào các đơn vị, cơ sở y tế với giá rất cao, thu lời bất chính rất lớn, vừa gây thất thu cho ngân sách Nhà nước, vừa ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người bệnh.

Quá trình nhập khẩu thiết bị y tế về Việt Nam, lợi dụng Giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai báo gian dối là thiết bị y tế kèm theo để nhập lậu các thiết bị y tế khác. Như vậy, đến nay, cơ quan CSĐT đã khởi tố 5 bị can.

Được biết, ông Nguyễn Huy Ngọc, SN 1970, quê ở xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa (cũ), Phú Thọ. Ông Ngọc tốt nghiệp Đại học Y khoa Bắc Thái và năm 2025, ổng được công nhận chức danh Phó Giáo sư ngành Y học.

Quá trình công tác của ông Ngọc gắn liền với ngành Y tế tỉnh Phú Thọ, trải qua nhiều vị trí chuyên môn và quản lý và gần nhất là Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ.

Từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025, ông Ngọc giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Giám đốc Sở Y tế. Từ tháng 1/2025 đến nay, ông Ngọc giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.



