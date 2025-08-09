Trịnh Sảng lại phá đảo cõi mạng: Manh nha trở lại, khoe cuộc sống "thiên đường" núp bóng đại gia đang bị truy nã

Theo tờ Sohu, cộng đồng mạng xứ Trung đang dậy sóng trước sự tái xuất của Trịnh Sảng. Trước thềm sinh nhật, tài khoản studio của nữ diễn viên đã đăng tải đoạn clip điểm lại chặng đường hoạt động nghệ thuật trước đây của cô, kèm với lời nhắn gửi ẩn ý về sự hồi sinh.

Nhiều người cho rằng cựu diễn viên đang có ý định trở về quê nhà Trung Quốc tìm cơ hội quay lại ngành giải trí. Hồi tháng 2 năm nay, Trịnh Sảng đã công bố kế hoạch làm phim ngắn và cho biết sẽ tác phẩm sẽ chiếu miễn phí trên nhiều nền tảng khác nhau sau khi hoàn thành.

Đáng chú ý, sau khoảng thời gian sống chật vật và bất ổn vì túng quẫn tiền bạc, Trịnh Sảng hiện tại thường xuyên chia sẻ cảnh nhà cao cửa rộng, đi ô tô sang. Gần đây, cô còn tham gia hoạt động trao học bổng cho sinh viên, chi 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) phát hành tự truyện. Theo 1 số nguồn tin, Trịnh Sảng có cuộc sống sung túc, thoải mái ở Mỹ nhờ có sự hẫu thuận của đại gia Diệp Diên Vỹ. Sau khi sinh con cho người đàn ông tai tiếng này, Trịnh Sảng được vào sống trong biệt thự siêu sang, đổi ô tô sang bản giới hạn và được quẹt thẻ mua sắm tùy thích.

Trịnh Sảng đã cập nhật MXH trở lại và chủ yếu khoe khoang cuộc sống sung túc, giàu có

Trước đó, vào tối 10/3, TikToker Phú Nhị Đại Aka (tên thật Diệp Trịnh Nguyên) đã công khai tố cáo cha anh ngoại tình với Trịnh Sảng, cuỗm hàng chục tỷ đồng sang Mỹ để bao nuôi nữ diễn viên hết thời. Phú Nhị Đại Aka cho biết người mẹ đáng thương của anh đã vô cùng đau khổ trước hành động bội bạc của chồng.

Theo tờ 163, Diệp Diên Vỹ - người tình của Trịnh Sảng - nằm trong danh sách tội phạm kinh tế bị truy nã gắt gao, chỉ cần về nước lập tức bắt giam của cảnh sát Trung Quốc. Trịnh Sảng bắt đầu qua lại với Diệp Diên Vỹ từ năm 2024. Cô chấp nhận làm người tình của vị đại gia lừa đảo này vì hết đường sống sau khi tài sản cạn kiệt, lại thêm việc các chủ nợ thuê xã hội đen lùng sục cô trên khắp nước Mỹ để đòi tiền. Đáng chú ý, Phú Nhị Đại Aka cho biết cha anh có đến 10 cô vợ bé, Trịnh Sảng chỉ là 1 trong số đó. Để chiều lòng Diệp Diên Vỹ, Trịnh Sảng còn phải dọn vào sống chung nhà với các "sugar baby" khác của người tình tội phạm.

Không lâu sau, Trịnh Sảng lên mạng vật vã than khóc, bác bỏ lời tố cáo làm tiểu tam, mang thai con cho đại gia để được bao nuôi ở Mỹ từ khuya 12/3 đến sáng 13/3. Khi được netizen yêu cầu quay toàn thân để chứng minh cô không có thai như lời đồn, Trịnh Sảng phớt lờ rồi im ỉm lặng mất tăm trong nhiều tháng. Điều này khiến dân tình nghi vấn Trịnh Sảng muốn che giấu bí mật đời tư, "có tật giật mình".

Theo nguồn tin trong giới, Trịnh Sảng chấp nhận là nhân tình của Diệp Diên Vỹ (áo trắng) với điều kiện đại gia này phải chăm lo cho cuộc sống, đồng thời bảo vệ cô trước sự truy đuổi và lăm le trả thù của các chủ nợ

Đầu năm 2021, Trịnh Sảng đánh mất sự nghiệp đỉnh cao sau khi bị bạn trai cũ Trương Hằng tố cáo nhờ người mang thai hộ rồi đòi phá bỏ thai nhi 7 tháng tuổi, bỏ rơi con song sinh sau khi chào đời và trốn thuế. Hành vi của Trịnh Sảng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức làm người khiến công chúng phẫn nộ. Các cấp quản lý nghệ thuật Trung Quốc ngay lập tức ra lệnh cấm sóng Trịnh Sảng. Sự nghiệp của nữ diễn viên "bay màu" chỉ trong 1 ngày.

Sau khi bị đuổi khỏi showbiz Trung Quốc, Trịnh Sảng sang Mỹ sinh sống. Con song sinh của cô được bạn trai cũ Trương Hằng nuôi dưỡng. Trịnh Sảng chỉ được gặp gỡ, đưa con đi chơi theo lịch định kỳ hàng tháng.

Thời gian qua, cô bị chủ nợ truy đuổi ráo riết. Những người này đe dọa, thậm chí còn thuê xã hội đen ở Mỹ tìm kiếm Trịnh Sảng đòi tiền khiến cô chịu áp lực lớn. Cách đây không lâu, Trịnh Sảng được tiết lộ đã phải chấp nhận mất hết mặt mũi hỏi mượn tiền của bạn trai cũ trong showbiz để xoay xở phần nào nợ nần. Nguyên nhân là căn biệt thự trị giá 150 triệu NDT (gần 5.300 tỷ đồng) của Trịnh Sảng rao bán gần 4 năm qua không có người mua. Nữ diễn viên đã 3 lần hạ giá, chấp nhận chịu lỗ 1 nửa để bán tháo trả nợ nhưng vẫn không tìm được chủ mới. Hiện, Trịnh Sảng mắc nợ hơn 200 triệu NDT (khoảng 7.000 tỷ đồng).

Trịnh Sảng nợ nần chồng chất sau khi bị đuổi khỏi showbiz

Nguồn: Sina, Sohu