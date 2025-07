HIEUTHUHAI tự hào mang dòng máu Việt, 1 anh trai đổi đời từ "boy" chợ Hiệp Thành đến sân khấu nước Mỹ

Sau hành trình 6 đêm diễn tại TP.HCM và Hà Nội, concert Anh Trai Say Hi tiếp tục gây tiếng vang lớn khi chính thức "cập bến" sân khấu PH Live at Planet Hollywood, Las Vegas (Mỹ) vào hai đêm 26 và 27/7. Sự kiện đánh dấu bước tiến đầy cảm xúc của 26 nghệ sĩ trẻ Việt Nam khi lần đầu tiên mang âm nhạc, ngôn ngữ và cảm xúc Việt đến với cộng đồng kiều bào trên đất Mỹ – một chương trình giải trí do người Việt tổ chức từ A đến Z tại kinh đô giải trí hàng đầu thế giới.

Các Anh Trai Say Hi tại sân khấu danh tiếng của Mỹ.

Những giấc mơ đã thành hiện thực

Với không gian hiện đại của Las Vegas, âm nhạc Việt Nam cất lên đầy tự hào trong sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng nghìn khán giả, chủ yếu là người Việt sinh sống tại Mỹ. Không đơn thuần là một buổi biểu diễn, đêm nhạc là nơi các nghệ sĩ cùng khán giả sống lại hành trình trưởng thành, gắn bó và nỗ lực sau hành trình "Say Hi" đầy cảm xúc.

Ca sĩ HIEUTHUHAI xúc động: "Mình là một người mang dòng máu Việt trong người. Mỗi lần ra nước ngoài, mình ăn đồ Việt Nam, nói chuyện với mọi người xung quanh bằng tiếng Việt Nam luôn có cảm xúc thân mật đặc biệt.

Hôm nay được hát bài hát mới nhất, những bài hát do tự tay anh em sáng tác, các ca khúc Việt Nam tại quốc gia ngoài lãnh thổ Việt Nam - Las Vegas - Mỹ - thật sự là 1 khoảnh khắc đặc biệt đối với mình trong 2025. Một khoảnh khắc mình tự hào, một khoảnh khắc rất thân thương, vì tiếng Việt, vì người Việt Nam".

HIEUTHUHAI biểu diễn cực sung.

Từ một rapper từng "mất phương hướng" sau sân chơi Rap Việt, HURRYKNG xem chương trình như cơ hội thứ hai để viết lại cuộc đời: "Đối với mình, Anh Trai Say Hi là cánh cửa thần kỳ. Nhờ chương trình, mình có cộng đồng Goose – những người đã thay đổi cuộc sống mình.

Mình – một thằng nhóc từ chợ Hiệp Thành lên tivi – giờ đang biểu diễn ở Las Vegas. Mình làm được, mọi người cũng làm được".

Nicky từng là vũ công phụ họa cho nhiều nghệ sĩ, không giấu được nước mắt khi đứng trên sân khấu quốc tế: "Từ một backup dancer đến ca sĩ biểu diễn tại Mỹ là điều em chưa từng dám mơ. Em 30 tuổi rồi nhưng vẫn được yêu thương, được 'bế' từng giây từng phút bởi khán giả. Điều đó vượt ngoài mơ ước của em."

HURRYKNG ngoài cùng bên trái.

Không chỉ là kết thúc – đây là khởi đầu

Concert tại Las Vegas không phải là cái kết, mà là dấu mốc chuyển giao giữa mùa 1 và mùa 2 của Anh Trai Say Hi . Ca sĩ Đức Phúc khẳng định: "Nếu đây là concert cuối cùng của mùa 1 thì cũng chỉ là bước đệm. Mùa 2 sẽ có thêm 30 anh em bước ra ánh sáng, không kém tài năng và đam mê. Mong khán giả sẽ tiếp tục yêu thương như đã từng với tụi mình".

Còn Lou Hoàng – người xem mình từng là người "không dám mơ viển vông" – lại bừng sáng với niềm tin mới: "Hôm nay mình đã có thể hát tiếng Việt và cảm nhận rõ ràng rằng âm nhạc Việt Nam có thể vươn ra thế giới".

Phần trình diễn của một số Anh Trai Say Hi.

Đức Phức.

Một trong những chia sẻ gây ấn tượng mạnh là từ Hải Đăng Doo – anh nhấn mạnh rằng: "Không cần quá nhiều người Mỹ để concert được gọi là quốc tế. Chỉ cần người Việt ở Mỹ đến đây đông đủ, cùng hát, cùng khóc, cùng sống với âm nhạc Việt – đó đã là vươn tầm."

Concert tại Las Vegas là minh chứng mạnh mẽ rằng âm nhạc Việt, khi đủ tâm – tầm – tài, hoàn toàn có thể chạm đến trái tim khán giả toàn cầu.

Không ồn ào, không thị phi, không chiêu trò, Anh Trai Say Hi chinh phục công chúng bằng chính sự tử tế, chân thành và cảm xúc thuần khiết của âm nhạc. Và có lẽ, đây mới chính là "con đường đúng" để nghệ sĩ Việt vươn ra thế giới – từng bước vững vàng, từng sân khấu rực rỡ và từng trái tim khán giả ghi nhớ.