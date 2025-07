Nam thần Vbiz sự nghiệp trồi sụt phải "cầu cứu" Anh Trai Say Hi mùa 2

Không chỉ là chương trình âm nhạc được săn đón nhất nhì hiện tại, Anh Trai Say Hi còn được ví như "bệ phóng thần tốc" cho loạt sao nam Vbiz từng mờ nhạt vụt sáng thành hiện tượng. Nhìn vào hành trình của Dương Domic, Quang Hùng MasterD hay HURRYKNG - những cái tên bỗng chốc hot rần rần sau khi lên sóng - dễ hiểu vì sao không ít nghệ sĩ đang âm thầm "xếp hàng" với hy vọng đổi đời từ show đình đám này.

Và mới đây, theo nguồn tin của "bà hàng xóm", một gương mặt từng được xem là "idol thế hệ mới", có visual lẫn kỹ năng ổn áp đã "chốt đơn" cho mùa 2 của Anh Trai Say Hi .

Anh Trai Say Hi mùa 2 đang rục rịch trở lại sau mùa đầu tiên cực thành công

Cụ thể, đây là một mỹ nam có visual cực điển trai trong thế hệ thần tượng Vbiz. Sở hữu gương mặt nam tính, thần thái cuốn hút, cực sáng cùng khả năng vũ đạo ổn áp, anh từng là thành viên chủ chốt trong một nhóm nhạc được đầu tư không hề nhỏ từ công ty giải trí tiếng tăm. Đáng nói, phía sau anh còn có sự hậu thuẫn của cặp vợ chồng quyền lực hàng đầu showbiz, tưởng đâu sẽ một bước thành sao, ai ngờ sau nhiều năm, cái tên này vẫn mãi lẹt đẹt ở mức "gần nổi" nhưng chưa bao giờ "thật sự nổi".

Sau khi nhóm nhạc tan rã, anh chàng này tiếp tục tìm đường solo, nhưng các sản phẩm âm nhạc cá nhân lại là đà, không bứt lên nổi. Bù lại, vài năm gần đây, nam ca sĩ rẽ hướng sang diễn xuất, góp mặt trong vài web-drama đình đám và được nhận xét là có tiến bộ rõ rệt, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để giúp anh có chỗ đứng.

Từng có lúc, chính chủ còn không ngần ngại thừa nhận bản thân rơi vào cảnh ế show. Và có lẽ, Anh Trai Say Hi mùa 2 chính là tấm vé vàng mà anh đặt cược tất cả hy vọng. Tuy nhiên, cũng phải nói thẳng chương trình có thể là đòn bẩy, nhưng cũng có thể là "ván bài cuối". Bởi nếu không tận dụng được sức nóng từ chương trình lần này, rất có thể Anh Trai Say Hi là cánh cửa cuối cùng cho sự nghiệp trồi sụt của anh chàng.