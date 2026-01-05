HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Trịnh Công Sơn nói Khánh Ly: "Nghe khó chịu lắm"

Tùng Ninh |

"Tôi không học nhiều. Đó cũng là lí do tôi ít dám nói chuyện với ông Trịnh Công Sơn", Khánh Ly nói.

Vừa qua, tại chương trình Chân dung Khánh Ly – Hát cùng nguồn cội, nữ danh ca đã kể lại kỷ niệm gặp gỡ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở Đà Lạt.

Bà nói: "Chúng tôi tập cho nhau cách nói và nghe bằng sự im lặng. Chính vì như thế, anh em tôi luôn gần nhau, không có rừng sâu núi thẳm, chẳng có biển rộng sông dài, nhưng bao nhiêu năm trời, mình vẫn nghe tiếng nhau, trong bình minh hay đêm tối, trong nắng cháy hay mưa giông. Ông là hình, tôi là bóng.

Ngày đó, ông Trịnh Công Sơn thường bắt tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ để hát những nốt cao. Ông bảo tôi: "Mai đừng có hát giọng óc (head voice), nghe khó chịu lắm! Ráng chịu đi! Có thể hơi cực, nhưng hát bằng giọng thật của mình bao giờ cũng hay hơn".

Thường thì ông Trịnh Công Sơn không ở Đà Lạt. Ông dạy học ở Bảo Lộc và mỗi khi lên Đà Lạt sẽ báo tôi trước. Ví dụ, ông báo tuần tới sẽ lên, gặp nhau ở chỗ này chỗ kia.

Tôi cứ nhớ lịch hẹn để tới gặp ông. Có hôm tôi đi chợ về, trên xe đầy giỏ thức ăn, nhiều khi trên vai tôi vác theo cái chổi, nhưng tôi kệ, vẫn tới gặp ông vì với tôi, ông như một người anh trai.

Tôi gặp ông Trịnh Công Sơn chủ yếu ở cà phê Tùng, ở nhà bạn ông và một hai lần gặp trên đồi Cù. Đó là nơi tôi hay ngồi một mình và ông Trịnh Công Sơn hát cho tôi nghe.

Tôi ngồi nghe ông nói nhiều hơn vì tôi không biết nói gì cả. Ông Trịnh Công Sơn cũng ít nói lắm, chỉ khi nào cần thiết thì ông mới nói. Ông không bao giờ cắt nghĩa cho tôi về bài hát, cũng chẳng nói là viết bài này cho ai, vì sao lại viết. Ông chỉ hát và tôi hát theo. Đó là cách ông Trịnh Công Sơn dạy tôi hát.

Chỉ một hai lần là tôi hát được dù tôi không biết về nhạc. Tôi không học nhiều. Đó cũng là lí do tôi ít dám nói chuyện với ông Trịnh Công Sơn. Tôi sợ người ta thấy mình ít học, vô học.

Tôi chỉ ngồi lắng nghe, nghe tất cả những gì ông nói. Đó là lí do vì sao tôi từng nói, chính ông Trịnh Công Sơn là người đã giúp tôi thành nhân trước khi thành tài. Ông dạy tôi làm người".

Tags

sao Việt

Đà Lạt

Trịnh Công Sơn

Khánh Ly

nhạc Trịnh

Nhạc xưa

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại