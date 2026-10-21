Triệu Vy bất mãn ra mặt vì bị coi thường

Hành động thể hiện sự bất mãn của Triệu Vy đang gây chú ý trên mạng xã hội.

Trong lúc hai bộ phim Gả Kim Thoa và Ngọc Điệm Thu đang thu hút sự chú ý, những tranh cãi xoay quanh đề cử giải Kim Kê 2026 cũng trở thành chủ đề nóng của làng giải trí Trung Quốc. Đặc biệt, việc Ảnh hậu Venice Tân Chỉ Lôi trượt đề cử Nữ chính xuất sắc nhất, cùng những phát biểu gây tranh luận của giám khảo Hề Mỹ Quyên vẫn đang khiến dư luận không ngừng bàn tán.

Triệu Vy bấm thích bài viết nói về việc Hề Mỹ Quyên coi thường những diễn viên có lưu lượng đang gây chú ý trên mạng xã hội.

Giữa tâm điểm tranh cãi, một blogger bất ngờ đăng bài viết với nội dung: "Hề Mỹ Quyên trước đến nay luôn coi thường những diễn viên có lưu lượng hay có độ nổi tiếng. Tính đến nay, những đại hoa nổi tiếng nhưng chưa từng giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Kim Kê bao gồm Triệu Vy, Thư Kỳ, Lý Băng Băng, Thang Duy..."

Hành động của Triệu Vy hoàn toàn có thể được hiểu thành cô đang bất mãn vì cảm thấy bản thân bị coi thường.

Sau đó, Triệu Vy được phát hiện đã nhấn thích bài viết này trước khi bỏ thích. Động thái lập tức làm dấy lên những suy đoán về thái độ của nữ diễn viên đối với Hề Mỹ Quyên và giải Kim Kê. Không ít người tin rằng đây khó có thể chỉ là một lần vô tình chạm tay, bởi những màn "lỡ tay có chủ đích" vốn không còn xa lạ trong giới giải trí.

Nếu đúng là không phải trượt tay, động thái này hoàn toàn có thể được hiểu rằng Triệu Vy đang bất mãn ra mặt, dùng hành động bấm like để bày tỏ thái độ rằng cô thực sự cảm thấy bản thân cùng những đại hoa có danh tiếng lớn bị coi thường.

Triệu Vy có sự nghiệp lẫy lừng, nhận nhiều giải thưởng danh giá nhưng chưa từng lên ngôi Ảnh hậu Kim Kê.

Còn về sự nghiệp của Triệu Vy, ở thời kỳ đỉnh cao, cô từng là một trong những nữ minh tinh nổi tiếng nhất Trung Quốc, có sức ảnh hưởng rộng khắp châu Á. Sự nghiệp của cô ghi dấu qua hàng loạt vai diễn đình đám như Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách, Lục Y Bình trong Tân Dòng Sông Ly Biệt, A Mai trong Đội Bóng Thiếu Lâm, Khuất Nhiên trong Tình Nhân Kết, Tôn Thượng Hương trong Đại Chiến Xích Bích, Hoa Mộc Lan trong Hoa Mộc Lan, Bội Dung trong Họa Bì và Lý Hồng Cầm trong Thân Ái.

Không chỉ sở hữu nhan sắc và danh tiếng, Triệu Vy còn được ghi nhận về diễn xuất với những giải thưởng lớn như Kim Ưng, Hoa Biểu, Bách Hoa, Kim Tượng và Kim Tước. Cô từng chiến thắng tại Kim Kê, nhưng ở hạng mục Đạo diễn đầu tay xuất sắc nhất, chứ chưa từng được vinh danh với tư cách Ảnh hậu.

Cô từng là một trong những nữ hoàng giải trí ngự trị trên đỉnh châu Á.

Tháng 8/2021, sự nghiệp Triệu Vy bất ngờ chững lại khi cô bị phong sát ngầm, tên tuổi bị gỡ khỏi nhiều tác phẩm. Đến nay, nguyên nhân chính thức vẫn chưa được công bố rõ ràng. Những giả thuyết liên quan đến bê bối đầu tư chứng khoán, quan hệ kinh doanh với Jack Ma hay chiến dịch chấn chỉnh giới giải trí đều chưa được xác nhận là lý do trực tiếp.