Triều Tiên thử nghiệm bom chùm có thể gắn trên tên lửa đạn đạo chiến thuật

Ngày 1/11, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nước này vừa thử nghiệm loại bom chùm có thể gắn trên tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Những bức ảnh về cuộc thử nghiệm đầu đạn chùm dành cho tên lửa đạn đạo chiến thuật của Triều Tiên, ngày 31/10/2026.

Cơ quan Quản lý tên lửa Triều Tiên đã tiến hành cuộc thử nghiệm hôm 31/10, để đánh giá khả năng thích ứng và sức mạnh chiến đấu của đầu đạn bom chùm được gắn trên tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Theo hãng thông tấn KCNA, các viện nghiên cứu thuộc Cơ quan Quản lý Tên lửa "đã xác nhận, đầu đạn bom chùm tiêu chuẩn loại 2 có khả năng biến một khu vực mục tiêu rộng từ 12 đến 13ha thành tro bụi với sức công phá cao nhất".

Tổng Giám đốc Cơ quan Quản lý Tên lửa Triều Tiên Jang Chang-ha cho biết, đầu đạn bom chùm được phân loại thành 4 loại tùy thuộc vào mục đích sử dụng của chúng.

"Trong năm nay, chúng tôi sẽ cho phép các đơn vị lựa chọn và sử dụng tất cả các loại vũ khí đó theo mục tiêu tác chiến và đặc điểm cụ thể của mục tiêu", vị Tổng Giám đốc cho biết.

Bom chùm giải phóng hàng chục đến hàng trăm đầu đạn con, cho phép nó tấn công nhiều mục tiêu trên một khu vực rộng lớn.

Vụ thử nghiệm hôm 31/10, của Bình Nhưỡng diễn ra trong bối cảnh các nhà ngoại giao hàng đầu của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên, tại cuộc gặp ba bên bên lề Hội nghị G20 tại Atlanta (Mỹ).

Ngày 31/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Tổng thống Donald Trump vẫn sẵn sàng đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nếu Bình Nhưỡng sẵn lòng thảo luận những vấn đề mà Mỹ và các đồng minh quan tâm, dù chưa có cuộc gặp nào được lên lịch.