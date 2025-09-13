Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thị sát viện vũ khí phòng thủ bọc thép và viện vũ khí điện tử thuộc Viện Hàn lâm Khoa học quốc phòng gần đây. (Ảnh: Yonhap)

Trong chuyến thị sát các trung tâm nghiên cứu vũ khí hôm 11 và 12/9, ông Kim Jong-un cho biết Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 9 sẽ đề xuất “chính sách thúc đẩy đồng thời việc xây dựng lực lượng hạt nhân và lực lượng vũ trang thông thường trong phát triển quốc phòng".

Ngày 12/9, KCNA đưa tin ông Kim Jong-un đã giám sát một cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội Triều Tiên và thị sát một công trường xây dựng bệnh viện.

Các hoạt động dày đặc của nhà lãnh đạo này diễn ra sau chuyến thăm Bắc Kinh đầu tháng này, nơi ông gặp nhiều nhà lãnh đạo như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, giúp nâng cao hình ảnh của ông trên trường quốc tế.

Một bài bình luận của KCNA đăng ngày 13/9 chỉ trích cuộc tập trận quân sự mà Mỹ và Hàn Quốc sẽ triển khai vào tuần tới, gọi đây là "cuộc tập trận chiến tranh hạt nhân" và cho rằng đó là một trong những điều khiến Triều Tiên phải tiếp tục củng cố vị thế hạt nhân.

Đại hội Đảng gần đây nhất của Triều Tiên diễn ra vào tháng 1/2021. Khi đó, Bình Nhưỡng công bố danh sách các loại vũ khí tối tân mà ông Kim cam kết phát triển, bao gồm vệ tinh trinh sát quân sự và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn.

Những phát biểu mới nhất của ông Kim cho thấy Triều Tiên sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển vũ khí thông thường, cùng với các chương trình hạt nhân và tên lửa, trong khi Hàn Quốc có lợi thế tương đối về hỏa lực quân sự thông thường.

Ngày 11/9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết Triều Tiên vẫn còn thờ ơ với lời đề nghị hòa bình, nhưng ông cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực để nối lại đàm phán với Bình Nhưỡng.

Trong phát biểu nhân dịp kỷ niệm 100 ngày nhậm chức, ông Lee thừa nhận có rất ít tiến triển trong việc cải thiện quan hệ liên Triều mặc dù chính phủ của ông đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt căng thẳng.

"Thái độ của Triều Tiên vẫn lạnh nhạt. Đó là thực tế mà chúng ta đang phải đối mặt. Mặc dù chưa có tiến triển đặc biệt nào nhưng chúng tôi vẫn đang liên tục nỗ lực", ông Lee phát biểu trong cuộc họp báo.

Ông Lee nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp với Mỹ, lưu ý rằng Bình Nhưỡng coi Washington, chứ không phải Seoul, là mối đe dọa cốt lõi đối với chế độ của mình và ưu tiên quan hệ với Mỹ hơn quan hệ liên Triều.

Tổng thống Hàn Quốc cho biết đã đề nghị Mỹ để ông đóng vai trò "người dẫn nhịp" nhằm giúp lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên nối lại đàm phán, nhằm thúc đẩy hòa bình trên bán đảo.

"Nếu những nỗ lực hòa bình này được tích lũy, cơ hội sẽ xuất hiện", ông Lee nói và cam kết sẽ tiếp tục tiếp cận Bình Nhưỡng.