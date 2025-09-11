Động thái phản gián của Triều Tiên

Khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un rời khỏi ghế sau cuộc họp kéo dài hai giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh vào tuần trước, các trợ lý đã nhanh chóng xuất hiện lau sạch bàn và chỗ mà ông vừa ngồi.

Các nhà phân tích cho biết, cảnh tượng kỳ lạ này thực chất là một hành động phản gián.

Hành động của các nhân viên an ninh Triều Tiên phản ánh những thông tin về các biện pháp an ninh đặc biệt của Bình Nhưỡng, nhằm tránh việc đối phương sẽ vũ khí hóa dữ liệu sinh trắc học và di truyền.

Peter Ward, nghiên cứu viên tại Viện Sejong (Hàn Quốc) cho biết: "Sức khỏe và thông tin sinh trắc học của nhà lãnh đạo tối cao là bí mật được bảo vệ chặt chẽ và liên quan đến an ninh của Triều Tiên".

"Những gì họ đang làm sạch có lẽ là các tế bào da trong mồ hôi của [Chủ tịch Kim Jong Un] cùng với các dấu ấn sinh học tiềm năng khác trong mồ hôi, có thể xác định các vấn đề sức khỏe. Và với DNA, người ta cũng có thể biết được rất nhiều về đặc điểm tâm lý và thể chất, thậm chí có thể đoán được những điều có thể gây nguy hiểm cho ông".

Nhân viên an ninh Triều Tiên xóa dấu vết ở ghế ngồi của Chủ tịch Kim Jong Un.

Vũ khí hóa sinh trắc học

Những lo ngại như vậy không phải là không có cơ sở. Các cơ quan tình báo trên khắp thế giới ngày càng chú trọng đến việc thu thập dữ liệu di truyền, coi đó là một cách để đánh giá khả năng phục hồi, điểm yếu và thậm chí cả tính khí đàm phán của các nhà lãnh đạo.

Lim Si-keun, Giáo sư Pháp y tại Đại học Sungkyunkwan, chia sẻ với This Week in Asia rằng: "Những đặc điểm cá nhân như uống nhiều rượu hoặc mắc bệnh tiểu đường có thể được biết thông qua việc thu thập DNA".

Và tại Mỹ, Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia đã đưa ra cảnh báo vào năm 2021 về việc bảo vệ dữ liệu sức khỏe và di truyền khỏi nguy cơ bị khai thác.

Kim Hyun-jung, nghiên cứu viên tại Viện Chiến lược An ninh Quốc gia Hàn Quốc, nói với This Week in Asia rằng: "Những thông tin cá nhân như vậy cấu thành thông tin tình báo cấp cao có thể được sử dụng một cách chiến lược trong các cuộc đàm phán chính trị hoặc đánh giá sự ổn định quyền lực".

"Khả năng sản xuất vũ khí sinh học cá nhân cũng là chủ đề thảo luận đang diễn ra, nhưng những hạn chế đáng kể về khoa học và công nghệ hiện nay khiến điều này trở nên cực kỳ khó xảy ra", ông nhấn mạnh.

Các cơ quan tình báo từ lâu đã tìm cách thu thập thông tin y tế - có từ hồ sơ tâm thần của các nhà lãnh đạo nước ngoài trong thời Chiến tranh Lạnh - nhưng tính cấp bách đã tăng lên sau ngày 11/9, khi các cơ quan của Mỹ mở rộng đáng kể cơ sở dữ liệu DNA.

Hiện nay, nhiều quốc gia đã đầu tư nguồn lực vào các phương pháp tương tự. Mới đây, trong một cuộc thi về trí thông minh sinh trắc học, ngay cả một giọt mồ hôi còn sót lại trên ghế cũng có thể trở thành vũ khí.

Theo SCMP