HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Triều Tiên lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Trump phát tín hiệu hoà giải

Bình Giang
|

Triều Tiên lên án các cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc, tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện quyền tự vệ để đối phó với điều mà nước này gọi là những mối đe dọa quân sự từ hai quốc gia, hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 19/8.

Binh lính Mỹ ở Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Bài bình luận của KCNA gọi Mỹ và Hàn Quốc là những “kẻ hiếu chiến”, cho rằng hai nước đang làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời chỉ trích cuộc tập trận Lá chắn tự do Ulchi kéo dài 11 ngày.

Quan điểm này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Lầu Năm Góc “cắt giảm đáng kể” quy mô tập trận chung với Hàn Quốc, đồng thời nói đến “mối quan hệ rất tốt đẹp” giữa ông và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Ngày 17/8, ông Trump nói rằng ông Kim đã phản hồi thông điệp mà ông gửi đi, nhưng không tiết lộ nội dung liên lạc.

Cuộc tập trận vẫn bắt đầu theo kế hoạch từ ngày 17/8. Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc Xavier Brunson đã tới Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 18/8, để thảo luận về kế hoạch thu hẹp quy mô cuộc tập trận.

Ông Trump dường như muốn khôi phục đối thoại với ông Kim, trong bối cảnh Triều Tiên ngày càng mở rộng các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Bài bình luận của KCNA không nhắc đến ông Trump hay những động thái gần đây của nhà lãnh đạo Mỹ.

Những chỉ trích mới nhất của Triều Tiên cũng được đưa ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định cuộc tập trận Ulchi mang tính phòng thủ, và Seoul không có ý định sử dụng cuộc tập trận để tấn công Triều Tiên hoặc làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo.

Bình Nhưỡng thường xuyên lên án các cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc là hành động thù địch, trong khi Washington và Seoul khẳng định đây là các hoạt động phòng thủ cần thiết, nhằm duy trì khả năng sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên.

KCNA cho rằng những hành động của Mỹ và Hàn Quốc sẽ khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và rộng hơn là khu vực châu Á - Thái Bình Dương trở nên nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, bài bình luận không nêu cụ thể các biện pháp mà Triều Tiên có thể thực hiện.

Tags

Triều Tiên

Mỹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại