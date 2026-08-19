Triều Tiên lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Trump phát tín hiệu hoà giải

Triều Tiên lên án các cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc, tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện quyền tự vệ để đối phó với điều mà nước này gọi là những mối đe dọa quân sự từ hai quốc gia, hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 19/8.

Binh lính Mỹ ở Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Bài bình luận của KCNA gọi Mỹ và Hàn Quốc là những “kẻ hiếu chiến”, cho rằng hai nước đang làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời chỉ trích cuộc tập trận Lá chắn tự do Ulchi kéo dài 11 ngày.

Quan điểm này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Lầu Năm Góc “cắt giảm đáng kể” quy mô tập trận chung với Hàn Quốc, đồng thời nói đến “mối quan hệ rất tốt đẹp” giữa ông và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Ngày 17/8, ông Trump nói rằng ông Kim đã phản hồi thông điệp mà ông gửi đi, nhưng không tiết lộ nội dung liên lạc.

Cuộc tập trận vẫn bắt đầu theo kế hoạch từ ngày 17/8. Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc Xavier Brunson đã tới Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 18/8, để thảo luận về kế hoạch thu hẹp quy mô cuộc tập trận.

Ông Trump dường như muốn khôi phục đối thoại với ông Kim, trong bối cảnh Triều Tiên ngày càng mở rộng các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Bài bình luận của KCNA không nhắc đến ông Trump hay những động thái gần đây của nhà lãnh đạo Mỹ.

Những chỉ trích mới nhất của Triều Tiên cũng được đưa ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định cuộc tập trận Ulchi mang tính phòng thủ, và Seoul không có ý định sử dụng cuộc tập trận để tấn công Triều Tiên hoặc làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo.

Bình Nhưỡng thường xuyên lên án các cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc là hành động thù địch, trong khi Washington và Seoul khẳng định đây là các hoạt động phòng thủ cần thiết, nhằm duy trì khả năng sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên.

KCNA cho rằng những hành động của Mỹ và Hàn Quốc sẽ khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và rộng hơn là khu vực châu Á - Thái Bình Dương trở nên nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, bài bình luận không nêu cụ thể các biện pháp mà Triều Tiên có thể thực hiện.