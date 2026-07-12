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Triều Tiên khai trừ tướng quân đội do hành vi tham nhũng

Kông Anh/VTC News
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Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lên án hành vi tham nhũng trong quân đội khi ông tham dự cuộc họp của đảng Lao động, chính phủ và quân đội.

Ngày 10/7, đảng Lao động, chính phủ và quân đội Triều Tiên tổ chức cuộc họp chung tại Bình Nhưỡng với sự tham gia của lãnh đạo Kim Jong-un và tiến hành thảo luận về trường hợp của cựu cục phó phụ trách công tác tổ chức tại Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên Pak Hui-chol cùng các cộng sự của ông.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA , tướng Pak Hui-chol bị xử phạt do hành vi “nhận lượng lớn tiền hối lộ” và có “lối sống sa đọa” trong 4 năm đảm nhận chức vụ.

Toàn cảnh cuộc họp chung tại Bình Nhưỡng. (Ảnh: Yonhap)

“Trong 4 năm qua, khi giữ chức vụ quan trọng trong cơ quan chính trị, ông Pak Hui-chol đã tạo dựng những ảo tưởng đặc biệt về bản thân. Ông ấy sa đà vào đủ loại lạm dụng quyền lực và hành vi tùy tiện, nhận hối lộ rồi biển thủ số tiền đó. Vụ bê bối của ông Pak Hui-chol là những trọng tội vượt quá sức tưởng tượng khi xét về mức độ nguy hiểm và tác hại của chúng” , hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Trong bài phát biểu tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng trong hành vi tham nhũng của ông Pak Hui-chol, nhất là trong bối cảnh Đảng Lao động Triều Tiên đang triển khai chiến dịch toàn diện nhằm đấu tranh chống lạm quyền, quan liêu và tham nhũng.

“Đây là tội ác chính trị, đi ngược lại đường lối xây dựng kỷ cương của đảng Lao động, đồng thời là hành vi cố ý tham ô, tước đoạt lợi ích của nhà nước và nhân dân”, ông Kim Jong-un nói.

Hãng thông tấn KCNA thông tin thêm ông Kim Jong-un nhấn mạnh “tất cả quan chức phải giữ vững nguyên tắc và sự liêm chính như huyết mạch của mình”, đồng thời phải luôn “khắc ghi sự tin tưởng của đảng và nghĩ đến nhân dân trước tiên”.

Hiện tại, đảng Lao động Triều Tiên đã khai trừ ông Pak Hui-chol và chuyển hồ sơ cho cơ quan thực thi pháp luật xử lý.

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