(Ảnh: AP)

Đại dự án xây dựng 50.000 căn nhà tại Bình Nhưỡng nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở và nâng cao tiêu chuẩn sống cho người dân tại đây.

Đích thân Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un đã dự lễ khánh thành 10.000 căn hộ cuối cùng của dự án xây dựng này. Tại buổi lễ, nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định sẽ tiếp tục triển khai những kế hoạch xây dựng khổng lồ hơn nữa.

Đồng thời, Chủ tịch Kim Jong-un sẽ công bố các cột mốc quan trọng tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) lần thứ 9 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2 này. Đại hội đảng sắp tới được kỳ vọng sẽ định hình các ưu tiên chính sách về kinh tế, quốc phòng và ngoại giao cho 5 năm tiếp theo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: AP)

Tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 8 vào tháng 1/2021, Triều Tiên đã công bố kế hoạch xây dựng 50.000 căn nhà tại Bình Nhưỡng trong vòng 5 năm và chia đều thành 10.000 căn mỗi năm.

Theo dự án này, tổng cộng 40.000 căn hộ đã được xây dựng tại các quận Songsin và Songhwa của Bình Nhưỡng vào năm 2022 và tại quận Hwasong từ năm 2023 đến năm 2025, với 10.000 căn hộ còn lại vừa được hoàn thành gần đây.

Chính phủ Triều Tiên tuyên bố việc xây dựng 50.000 căn nhà tại Bình Nhưỡng - một dự án ưu tiên của Chủ tịch Kim Jong-un - diễn ra theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, cũng có những lo ngại về khó khăn gặp phải trong dự án do thiếu hụt nguyên vật liệu và điều kiện tài chính eo hẹp.