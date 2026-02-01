Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, tại buổi lễ động thổ một dự án xây dựng ở huyện Unnyul, tỉnh Nam Hwanghae, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã công bố các dự án xây dựng những cơ sở y tế công cộng, khu phức hợp giải trí và nhà máy công nghiệp trên 20 khu vực của nước này.

"Chúng ta [Triều Tiên] hiện đang đứng trên vạch xuất phát của cuộc đấu tranh khổng lồ của chúng ta trong một năm nữa, nhằm mục đích chuyển đổi các khu vực", ông Kim nói.

"Gần 1/3 các thành phố và quận huyện trên toàn quốc sẽ được chuyển đổi", ông tuyên bố.

Ông Kim cũng ca ngợi những người lính được huy động tại các công trường xây dựng là "những người tạo ra hạnh phúc cho người dân".

Những hình ảnh do KCNA công bố cho thấy ông Kim xúc đất cùng với các quan chức Triều Tiên khác tại một buổi lễ có sự chứng kiến của một đám đông vỗ tay và vẫy cờ Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cam kết sẽ thay đổi gần 1/3 đất nước này bằng các dự án y tế công cộng, giải trí và công nghiệp mới. Ảnh: KCNA

Động thái này của Bình Nhưỡng có thể cho thấy "một nỗ lực nhằm chuyển một phần đáng kể nhân lực quân sự thông thường vào xây dựng trong khi vẫn tập trung vào năng lực hạt nhân của đất nước [Triều Tiên]", Ahn Chan-il - một nhà nghiên cứu người Triều Tiên - nói với hãng thông tấn AFP (Pháp).

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên được đưa ra trước một đại hội mang tính bước ngoặt của Đảng Lao động cầm quyền (lần đầu tiên trong vòng 5 năm) dự kiến sẽ diễn ra trong những tuần tới, mặc dù chưa có xác nhận về thời điểm cụ thể.

Theo AFP, Triều Tiên phải đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế về các chương trình vũ khí của nước này và các cuộc khủng hoảng kinh tế lâu năm.

Bình Nhưỡng gần đây đã tăng cường quan hệ quân sự với Moscow, gửi quân đến hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Các chuyên gia nhận định rằng sự hợp tác này đã mang lại một cứu cánh kinh tế cho Bình Nhưỡng.

Triều Tiên cũng đang hồi sinh du lịch trong nước để kiếm tiền thông qua các khu nghỉ mát ven biển và miền núi mới.

Các nhà phân tích nói rằng một chính sách phát triển khu vực được thúc đẩy 2 năm trước đã thừa nhận sự chênh lệch giữa Bình Nhưỡng và phần còn lại của đất nước này.

Ông Kim gần đây đã bày tỏ sự tức giận về tiến độ chậm của dự án, công khai yêu cầu Phó Thủ tướng Yang Sung Ho từ chức khi đang phát biểu tại một buổi lễ khai trương một khu phức hợp máy móc công nghiệp.

Theo KCNA, trong bài phát biểu vào ngày 19/1, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã chỉ trích gay gắt những quan chức “đã quá quen với thái độ bi quan, vô trách nhiệm và thụ động”.

Phó Thủ tướng Yang “không phù hợp để được giao những nhiệm vụ nặng nề”, ông Kim nói. “Đó là một sai lầm vô tình trong quá trình bổ nhiệm cán bộ của chúng ta [Triều Tiên]”.

“Thưa đồng chí Phó Thủ tướng, xin hãy tự nguyện từ chức khi ông vẫn có thể làm điều đó, trước khi quá muộn”, ông Kim nói.

AFP đưa tin, theo KCNA, ông Kim cũng kêu gọi một sự thay đổi nhanh chóng trong "sự lạc hậu hàng thế kỷ của nền kinh tế và xây dựng một nền kinh tế hiện đại hóa và tiên tiến có khả năng đảm bảo vững chắc tương lai" của Triều Tiên.