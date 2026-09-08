Triều Tiên chứng kiến sự kiện lịch sử: Chiến hạm từng lật úp trước mặt ông Kim Jong-un đã hồi sinh

Triều Tiên đã đưa vào biên chế tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường hiện đại thứ hai, đánh dấu màn trở lại đáng chú ý của một chiến hạm từng bị lật úp khi hạ thủy vào tháng 5/2025, khiến nhà lãnh đạo Kim Jong-un phật lòng.

Phát biểu tại lễ đưa tàu khu trục Kang Kon vào biên chế hôm 6/9, ông Kim Jong-un cho rằng việc khôi phục và hoàn thiện con tàu là kết quả của "lòng tự trọng, ý chí và tinh thần mạnh mẽ" của Triều Tiên.

Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA), ông nhấn mạnh chiến hạm có khả năng mang vũ khí hạt nhân này sẽ gửi một thông điệp răn đe mạnh mẽ tới các đối thủ của Bình Nhưỡng.

Sự kiện hôm 6/9 đánh dấu bước ngoặt đối với Kang Kon, sau sự cố nghiêm trọng khi con tàu được hạ thủy hồi tháng 5 năm ngoái. Khi đó, phần đuôi tàu trượt xuống nước quá sớm, khiến một phần thân tàu bị hư hại trong khi phần mũi vẫn mắc kẹt trên ụ tàu.

Chỉ một ngày sau, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết mức độ thiệt hại không nghiêm trọng như đánh giá ban đầu. Con tàu sau đó được sửa chữa và hoàn thiện để có thể chính thức gia nhập hạm đội.

Kang Kon là chiến hạm thứ hai thuộc lớp Choe Hyon, dòng tàu khu trục được Triều Tiên phát triển nhằm tăng đáng kể năng lực tác chiến trên biển. Với trọng tải khoảng 5.000 tấn, đây là một trong những tàu chiến lớn nhất từng được Bình Nhưỡng chế tạo.

Theo CNN, chiếc đầu tiên của lớp Choe Hyon được đưa vào biên chế hồi tháng 6. Khi đó, ông Kim Jong-un tuyên bố sự xuất hiện của chiến hạm này mở ra "một chương mới" trong lịch sử quân sự Triều Tiên, đồng thời khẳng định hải quân nước này đã "chấm dứt hơn 70 năm trì trệ".

Tại lễ đưa Kang Kon vào biên chế, ông Kim một lần nữa nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình hiện đại hóa hải quân, gọi đây là "một sự kiện lịch sử" đối với năng lực tác chiến trên biển của Triều Tiên.

Theo KCNA, ông Kim đang thúc đẩy kế hoạch biến hải quân Triều Tiên thành một "lực lượng vũ trang hạt nhân" nhằm tăng khả năng răn đe các đối thủ. Bình Nhưỡng cũng đang xây dựng các căn cứ hải quân mới dọc bờ biển phía đông để phục vụ hạm đội ngày càng mở rộng.

Ông Kim từng yêu cầu các xưởng đóng tàu trong nước duy trì tốc độ đóng mới hai tàu chiến mặt nước mỗi năm. Kế hoạch này bao gồm cả những tàu tuần dương có kích thước được cho là gấp đôi lớp Choe Hyon.

Không dừng ở tàu mặt nước, Triều Tiên cũng tuyên bố đang phát triển một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân cỡ lớn, được mô tả có kích thước tương đương các tàu ngầm tấn công của Hải quân Mỹ.

Trong bài phát biểu hôm 6/9, ông Kim nói: "Chúng ta đang thực hiện một kế hoạch quan trọng để tăng cường lực lượng hải quân. Tôi sẽ một lần nữa chứng minh điều đó với thế giới sau tám tháng nữa".

Theo KCNA, tuyên bố này có thể ám chỉ một hoặc nhiều chương trình hiện đại hóa hải quân mà Bình Nhưỡng đang theo đuổi.

Tham dự buổi lễ cùng ông Kim Jong-un còn có con gái ông. Hình ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố cho thấy cô đi cùng cha tham quan chiến hạm, sau đó chụp ảnh với ông và các thành viên thủy thủ đoàn.

Một số hình ảnh trong lễ hạ thủy:

Hình ảnh lễ hạ thủy tàu Kang Kon, Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Hình ảnh lễ hạ thủy tàu Kang Kon, Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Hình ảnh lễ hạ thủy tàu Kang Kon, Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Hình ảnh lễ hạ thủy tàu Kang Kon, Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Hình ảnh lễ hạ thủy tàu Kang Kon, Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Hình ảnh lễ hạ thủy tàu Kang Kon, Triều Tiên. Ảnh: KCNA