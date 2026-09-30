Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đổ lỗi vụ nổ mìn, cảnh báo sẽ đáp trả

Sáng nay (30/9), Triều Tiên tuyên bố Hàn Quốc sẽ phải “trả giá” vì đổ lỗi cho Bình Nhưỡng về vụ nổ mìn khiến 2 người Hàn Quốc bị thương tại vị trí thuộc Khu phi quân sự (DMZ), đồng thời cảnh báo sẽ trả đũa nếu phía Nam nổ súng vào binh sĩ Triều Tiên.

Bà Kim Yo Jong. (Ảnh: Yonhap)

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kang Shin-chul nói rằng mìn của Triều Tiên đã gây ra vụ nổ vào tuần trước, và Seoul sẽ có hành động “tương ứng”. Ông Kang cũng cho rằng nhiều khả năng Triều Tiên đã rải mìn để củng cố biên giới.

Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) - cơ quan giám sát hiệp định đình chiến trong Chiến tranh Triều Tiên, đang tiến hành điều tra vụ nổ xảy ra ngày 21/9, khiến 2 quân nhân Hàn Quốc thuộc đội trinh sát bị thương, khi họ đang làm nhiệm vụ trong khu DMZ rộng 4 km.

“Các thế lực ở Hàn Quốc đang cố gắng dựng lên ‘bằng chứng vật chất’ để chứng minh điều đó, sau khi đổ lỗi cho phía bên kia về vụ việc”, bà Kim Yo Jong, em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, nhấn mạnh trong tuyên bố được hãng thông tấn KCNA đăng tải.

“Những kẻ chủ mưu của hành động khiêu khích phải chuẩn bị trả giá cho màn kịch do chính họ dựng lên”, bà tuyên bố.

Bà khẳng định binh sĩ Triều Tiên chưa bao giờ vượt qua Đường phân giới quân sự chạy qua trung tâm DMZ.

Hàn Quốc nói rằng có những dấu hiệu cho thấy binh sĩ Triều Tiên đã xâm phạm đường biên giới trong quá trình tiến hành các hoạt động củng cố công sự.

Trong những năm gần đây, Triều Tiên thể hiện thái độ đối đầu cứng rắn với Hàn Quốc, từ bỏ mục tiêu thống nhất bán đảo và coi Seoul là “kẻ thù chính”.