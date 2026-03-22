HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Triệu tập 2 thiếu niên lạng lách, gây tai nạn cho một phụ nữ

MINH QUANG |

Cơ quan công an triệu tập 2 thiếu niên đi xe hai bánh lạng lách, tạt đầu rồi gây tai nạn cho người phụ nữ ven đường, khiến dư luận bức xúc.

Công an xã Hưng Đạo (TP Hà Nội) xác minh, làm rõ và xử lý hai thiếu niên có hành vi lạng lách, đánh võng , gây tai nạn cho người phụ nữ ven đường. Vụ việc được phát hiện qua clip lan truyền trên mạng xã hội.

Triệu tập 2 thiếu niên lạng lách gây tai nạn cho phụ nữ ven đường - Ảnh 1.

Cơ quan công an làm việc với phụ huynh và 2 học sinh vi phạm.

Tại cơ quan Công an, các trường hợp vi phạm thừa nhận hành vi vi phạm với các lỗi gồm: không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn đường, lạng lách, đánh võng. Đây là các hành vi nguy hiểm, nguy cơ gây tai nạn cao. Lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Triệu tập 2 thiếu niên lạng lách gây tai nạn cho phụ nữ ven đường - Ảnh 2.

Hai thiếu niên điều khiển xe điện lạng lách, đánh võng trên một đoạn đường dài, bất ngờ tạt đầu rồi mất lái, trượt ngã và va chạm với người phụ nữ đang dừng xe bên đường. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai thiếu niên mặc đồng phục học sinh điều khiển xe điện lạng lách trên đường.

Dù người phụ nữ phía trước đã chủ động dừng xe vào ven đường để tránh, hai thiếu niên vẫn cố tình tạt đầu rồi trượt ngã và va chạm. Vụ việc khiến nhiều người bức xúc, lo ngại về tình trạng vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hưng Đạo vào cuộc xác minh. Kết quả cho thấy vụ việc xảy ra trên tuyến đường địa bàn xã. Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định hai thiếu niên trong đoạn clip, đồng thời mời phụ huynh của các em lên làm việc.

Đại diện Công an xã cho biết, vụ việc là lời cảnh báo với phụ huynh. Không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông.

Theo quy định, hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện có thể bị phạt từ 800.000 đến 2.000.000 đồng. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Cơ quan Công an đề nghị người dân cung cấp thông tin khi phát hiện vi phạm. Góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tags

thiếu niên lạng lách

Công an xã Hưng Đạo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

01:10
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

01:20
6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

00:45
Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

00:48
Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

00:54
Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

01:05
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại